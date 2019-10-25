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В Новосибирске из ресторана «Горячий цех» эвакуировали 100 человек

В заведении загорелась вытяжка

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Обгорела внешняя вентиляция

Обгорела внешняя вентиляция

Вечером в пятницу, 25 октября, в Центральном районе Новосибирска из ресторана «Горячий цех» из-за пожара эвакуировали посетителей. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

«В "Горячем цехе" горит вытяжка и была эвакуация», — написал он.

Сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 20:55. В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

«Горит вытяжка в ресторане "Горячий цех". Эвакуировали 100 человек. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также уточнили, что огонь уже потушили.

Если вы стали свидетелями этого пожара, присылайте снимки и видеозаписи в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

В середине августа в центре Новосибирска сгорел ресторан PuppenHaus. Владелец рассказал, что причиной стало короткое замыкание. От жара в соседнем бизнес-центре «Бутон» лопнули стёкла.

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    КОММЕНТАРИИ (47)

    Анечка
    25 окт 2019 в 22:45

    100 человек? А говорят кризис.

    25 окт 2019 в 22:37

    В "Бутоне" стекла полопались? Мелочь, а приятно. Ненавижу это уродство.

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 22:58

    Вот если по чесноку, то, я вчера утром стоял во дворе, рядом с фрай паб, смотрел на всё это и думал: как всё это говно ещё не загорелось??? До меня тока щас дошло, что оно СЕЙЧАС загорелось, итить его, колотить