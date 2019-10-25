В Новосибирске из ресторана «Горячий цех» эвакуировали 100 человек

Вечером в пятницу, 25 октября, в Центральном районе Новосибирска из ресторана «Горячий цех» из-за пожара эвакуировали посетителей. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

«В "Горячем цехе" горит вытяжка и была эвакуация», — написал он.

Сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 20:55. В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

«Горит вытяжка в ресторане "Горячий цех". Эвакуировали 100 человек. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также уточнили, что огонь уже потушили.