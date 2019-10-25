«МегаФон» простит многотысячные долги ветреной орлице, улетевшей в Иран вместо России

Новосибирские ученые, которых разоряет орлица Мин, могут больше не переживать за большие долги перед сотовым оператором. «МегаФон» пообещал помочь им.
История стала известна на днях, когда ученые объявили акцию «Закинь орлу на мобилку». Проект по отслеживанию степных орлов, который организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников, оказался в сложной финансовой ситуации из-за одной птицы. Много месяцев ученые, в том числе из Новосибирска, наблюдали за перелетами 13 орлов. Исследователи рассчитывали, что после традиционного отдыха в Казахстане птицы вернутся в Россию. Но одна из них полетела в Иран и нарушила планы учёных.
За птицами следят с помощью GPS-GSM технологии. Датчик с заданной частотой связывается со спутниками системы GPS, получает координаты птицы, записывает их во внутреннюю память и собирает их в СМС, которые получают учёные, как только птица оказывается в зоне действия сети.
— В Казахстане птица не смогла отправить большую часть СМС о своем местонахождении — местами не ловила связь. Когда птица смогла поймать сигнал, то находилась уже в Иране. Она начала отправлять нам СМС на 7000 рублей в день. Не только одна Мин залетела в Иран, всего там находилось трое наших орлов. Но именно Мин не смогла отдать больше всех СМС по дороге, следовательно, повлекла за собой самые большие траты, — рассказала Елена Шнайдер, научный руководитель центра и орнитолог из Новосибирска.
История орлицы, улетевшей в Иран, прогремела на всю страну. Компания «МегаФон», к чьей сим-карте привязана орлица, согласилась помочь ученым.
— «Мегафон» поможет. Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц, — сообщил Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».