«МегаФон» простит многотысячные долги ветреной орлице, улетевшей в Иран вместо России

Программа по установке трекеров на птиц действует уже несколько лет. Местоположение птиц отслеживают по СМС. Это необходимо для изучения основных путей миграции орлов и выявления угроз на их пути

История стала известна на днях, когда ученые объявили акцию «Закинь орлу на мобилку». Проект по отслеживанию степных орлов, который организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников, оказался в сложной финансовой ситуации из-за одной птицы. Много месяцев ученые, в том числе из Новосибирска, наблюдали за перелетами 13 орлов. Исследователи рассчитывали, что после традиционного отдыха в Казахстане птицы вернутся в Россию. Но одна из них полетела в Иран и нарушила планы учёных.

Новосибирские ученые, которых разоряет орлица Мин , могут больше не переживать за большие долги перед сотовым оператором. «МегаФон» пообещал помочь им.

За птицами следят с помощью GPS-GSM технологии. Датчик с заданной частотой связывается со спутниками системы GPS, получает координаты птицы, записывает их во внутреннюю память и собирает их в СМС, которые получают учёные, как только птица оказывается в зоне действия сети.



— В Казахстане птица не смогла отправить большую часть СМС о своем местонахождении — местами не ловила связь. Когда птица смогла поймать сигнал, то находилась уже в Иране. Она начала отправлять нам СМС на 7000 рублей в день. Не только одна Мин залетела в Иран, всего там находилось трое наших орлов. Но именно Мин не смогла отдать больше всех СМС по дороге, следовательно, повлекла за собой самые большие траты, — рассказала Елена Шнайдер, научный руководитель центра и орнитолог из Новосибирска.

История орлицы, улетевшей в Иран, прогремела на всю страну. Компания «МегаФон», к чьей сим-карте привязана орлица, согласилась помочь ученым.

— «Мегафон» поможет. Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц, — сообщил Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».