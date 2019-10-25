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В Забайкалье солдат открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли

Среди жертв есть военнослужащие-срочники

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При стрельбе пострадали еще двое солдат

При стрельбе пострадали еще двое солдат

В поселке Горный Забайкальского края солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источники. РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны добавляет, что жизни раненых ничего не угрожает.

— 25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести, — приводит агентство сообщение Минобороны РФ.

По данным «Чита.ру», военнослужащий открыл огонь при смене караула. Он жив. Травмирован мужчина или нет, не сообщается, его личность также не раскрывается.

В часть, где произошло ЧП, вылетела комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра генерал-полковником Андреем Картаполовым.

По данным «Википедии», в поселке Горный базируется 200-я отдельная артиллерийская бригада и сформированная в декабре 2016 года 3-я ракетная бригада 290й общевойсковой армии Восточного военного округа. На вооружении бригады находятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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ЧП в армиистрельба

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    КОММЕНТАРИИ (12)

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    25 окт 2019 в 19:24

    Доиздевались хлопцы. Просто так по своим не стреляют.

    Телезритель
    25 окт 2019 в 19:23

    #выфсеврете
    ПО телевизору сказали, что сейчас там все хорошо. Сейчас же не 90е.

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 19:19

    Соболезнования. Это большая трагедия. Похоже надо, чтобы и в частях были сотрудники ЧОПа для охраны.