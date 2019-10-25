В поселке Горный Забайкальского края солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источники. РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны добавляет, что жизни раненых ничего не угрожает.
— 25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести, — приводит агентство сообщение Минобороны РФ.
По данным «Чита.ру», военнослужащий открыл огонь при смене караула. Он жив. Травмирован мужчина или нет, не сообщается, его личность также не раскрывается.
В часть, где произошло ЧП, вылетела комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра генерал-полковником Андреем Картаполовым.
По данным «Википедии», в поселке Горный базируется 200-я отдельная артиллерийская бригада и сформированная в декабре 2016 года 3-я ракетная бригада 290й общевойсковой армии Восточного военного округа. На вооружении бригады находятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».