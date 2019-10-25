15 секунд страха: молниеносный ужастик, снятый сибиряками, засветился на международном конкурсе

Нарисованная и вырезанная из бумаги фигура — один из элементов анимационного фильма

— Это международный конкурс, в котором участвуют сверхкороткие фильмы. Там нет ни призов, ничего такого: попасть в шорт-лист — уже считается круто. Они (организаторы конкурса. — Прим. ред. ) отбирают порядка 100 таких вот 15-секундных роликов со всего мира. И эти фильмы достаточно крутые: видно, что люди работают на студиях хоррора и делают суперспецэффекты. И в хеллуиновскую ночь все эти фильмы они выкладывают у себя на YouTube-канале. А потом члены жюри — известные в хорроре личности — выкладывают свои короткие шорт-листы с комментариями. Режиссёром фильма стала Ольга Посух. Сняли мы фильм в прошлом году за месяц, — рассказала аниматор студии «Жажа» Ирина Коротаева.

Победителя конкурса, по словам Ирины Коротаевой, выберут к концу 2019 года.

Фильм Reflection сделан с использованием графики и пластилиновой анимации. Без титров и названия, как того требуют условия конкурса, фильм студии «Жажа» длится 15 секунд.



Осенью 2018 года НГС рассказал об учёном, бизнесмене, коучере и преподавателе, которые любили делать мультфильмы и открыли студию анимации «Жажа».