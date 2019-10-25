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Культура

15 секунд страха: молниеносный ужастик, снятый сибиряками, засветился на международном конкурсе

Ролик попал в сотню лучших фильмов-ужастиков со всего мира. Посмотрите его прямо сейчас на НГС

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Нарисованная и вырезанная из бумаги фигура — один из элементов анимационного фильма&nbsp;

Нарисованная и вырезанная из бумаги фигура — один из элементов анимационного фильма 

Фильм ужасов Reflection («Отражение») новосибирской студии анимации «Жажа» попал в сотню лучших фильмов ежегодного международного конкурса 15 seconds horror film challenge.

— Это международный конкурс, в котором участвуют сверхкороткие фильмы. Там нет ни призов, ничего такого: попасть в шорт-лист — уже считается круто. Они (организаторы конкурса. — Прим. ред.) отбирают порядка 100 таких вот 15-секундных роликов со всего мира. И эти фильмы достаточно крутые: видно, что люди работают на студиях хоррора и делают суперспецэффекты. И в хеллуиновскую ночь все эти фильмы они выкладывают у себя на YouTube-канале. А потом члены жюри — известные в хорроре личности — выкладывают свои короткие шорт-листы с комментариями. Режиссёром фильма стала Ольга Посух. Сняли мы фильм в прошлом году за месяц, — рассказала аниматор студии «Жажа» Ирина Коротаева.

Победителя конкурса, по словам Ирины Коротаевой, выберут к концу 2019 года.

Фильм Reflection сделан с использованием графики и пластилиновой анимации. Без титров и названия, как того требуют условия конкурса, фильм студии «Жажа» длится 15 секунд.

Осенью 2018 года НГС рассказал об учёном, бизнесмене, коучере и преподавателе, которые любили делать мультфильмы и открыли студию анимации «Жажа».

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    КОММЕНТАРИИ (30)

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    25 окт 2019 в 19:57

    Обожаю фильмы ужасов.А это, что было- пародия на фильм «Зеркала» наверно..

    Внимательный
    25 окт 2019 в 19:57

    Лажа...

    Угу.
    25 окт 2019 в 20:09

    Чё они курили перед созданием данного шедевра?