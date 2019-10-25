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Ксения Лысенко

Ксения Лысенко

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Образование
Мнение

«До часу ночи выставляю оценки». Откровения учителя о том, как испортилась его жизнь с сентября 2019 года

Недоработанная платформа нового электронного дневника, старые компьютеры и медленный интернет

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Новосибирских учителей принудительно перевели на электронные дневники местного разработчика

Новосибирских учителей принудительно перевели на электронные дневники местного разработчика

После того как новосибирские школьники едва не остались без оценок за четверть (сломались электронные дневники новосибирского разработчика «БАРС Груп»), в редакцию НГС обратилась учительница одной из школ. Она рассказала, как изменилась жизнь педагогов после принудительного перевода на дневники от местного разработчика. Далее — от первого лица.

Электронный дневник — это не что-то новое для нас. Раньше мы работали с другой электронной платформой, особых проблем не возникало. Но с этого учебного года нас перевели на дневник от другого разработчика — тут-то и началось.

Мало того что интерфейс неудобный, так программа ещё и зависает постоянно. Учителя, которые постоянно работают с этим электронным дневником, оказались в затруднительном положении — они вынуждены вести его, затем свой личный журнал и «классический», бумажный. Получается тройная работа. Но самая главная проблема в том, что при входе в систему пользователя выкидывает и заново зайти в неё потом нереально. И всё это под конец четверти, когда нам нужно выставлять оценки. А как с таким дневником можно что-то поставить? Тут ещё и родители давят, просят как можно скорее выставить оценки, но при этом сами сталкиваются с проблемами в работе дневника.

По идее, электронный дневник должен как-то упрощать работу учителя, разгружать его. В действительности всё с точностью наоборот. Порой приходится сидеть до часу ночи, выставляя оценки, так как ночью нагрузка на серверы, видимо, спадает, и тебя из системы не выкидывает. У детей есть длинные перемены по 20 минут, чтобы успеть поесть, а учителя в это время пытаются работать с электронным журналом, времени на обед у них совсем не остаётся.

В этой ситуации меня интересует одно: почему нас всех обязали перейти на явно недоработанную систему? Кто и почему принял такое решение? Проблема ведь далеко не локальная. И это я могу говорить абсолютно точно — накануне была в институте повышения квалификации, где пообщалась с учителями со всей Новосибирской области: всех, как и меня, беспокоят эти неработающие электронные журналы.

Я считаю, что нам эту платформу навязали, ведь никаких предпосылок переходить с одной работающей системы, к которой мы привыкли, на другую — не было. Хотя понимаю, что дело, вероятнее всего, в деньгах, поскольку в предыдущие годы наша школа, скорее всего, использовала другую платформу на коммерческих условиях.

Постоянно слышу, как власти говорят о каких-то инновациях в сфере образования, анонсируют новые крутые проекты, но по факту мы имеем только устаревший софт, компьютеры, которые стоят колом, слабо работающий интернет, а теперь ещё и эти зависающие дневники.

Учителя вообще не любят жаловаться, даже если ситуация критическая. То, что сейчас они заговорили о проблемах с электронным дневником, говорит о многом. Обычно всё, что мы слышим в ответ на жалобы: «Потерпите». Вот и сейчас руководство нам говорит: «Потерпите, ситуация решается». Но она уже несколько месяцев решается и всё никак не может решиться.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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      КОММЕНТАРИИ (4)

      _Точняк...
      25 окт 2019 в 18:35

      как же надоело,что они постоянно ноют и жалуются на маленькую зарплату...увольняйтесь...вакансии охраников продавцов открыты всегда.

      Фото пользователя
      25 окт 2019 в 18:34

      Компьютеры старые? Покупайте за свой счет! Что-то не нравится? Идите в бизнес.

      Горностай
      25 окт 2019 в 18:38

      Ни разу не слышала от учителей,положительного отзыва про данный электронный дневник. Кто то выиграл грант,недоработанная и крайне неудобная система в пользовании как и для родителей,учеников и учителей!!!Верните нам старую версию дневник.ру