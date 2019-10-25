«До часу ночи выставляю оценки». Откровения учителя о том, как испортилась его жизнь с сентября 2019 года

Новосибирских учителей принудительно перевели на электронные дневники местного разработчика Фото: Ольга Бурлакова

После того как новосибирские школьники едва не остались без оценок за четверть (сломались электронные дневники новосибирского разработчика «БАРС Груп»), в редакцию НГС обратилась учительница одной из школ. Она рассказала, как изменилась жизнь педагогов после принудительного перевода на дневники от местного разработчика. Далее — от первого лица.

Электронный дневник — это не что-то новое для нас. Раньше мы работали с другой электронной платформой, особых проблем не возникало. Но с этого учебного года нас перевели на дневник от другого разработчика — тут-то и началось.



Мало того что интерфейс неудобный, так программа ещё и зависает постоянно. Учителя, которые постоянно работают с этим электронным дневником, оказались в затруднительном положении — они вынуждены вести его, затем свой личный журнал и «классический», бумажный. Получается тройная работа. Но самая главная проблема в том, что при входе в систему пользователя выкидывает и заново зайти в неё потом нереально. И всё это под конец четверти, когда нам нужно выставлять оценки. А как с таким дневником можно что-то поставить? Тут ещё и родители давят, просят как можно скорее выставить оценки, но при этом сами сталкиваются с проблемами в работе дневника.

По идее, электронный дневник должен как-то упрощать работу учителя, разгружать его. В действительности всё с точностью наоборот. Порой приходится сидеть до часу ночи, выставляя оценки, так как ночью нагрузка на серверы, видимо, спадает, и тебя из системы не выкидывает. У детей есть длинные перемены по 20 минут, чтобы успеть поесть, а учителя в это время пытаются работать с электронным журналом, времени на обед у них совсем не остаётся.



В этой ситуации меня интересует одно: почему нас всех обязали перейти на явно недоработанную систему? Кто и почему принял такое решение? Проблема ведь далеко не локальная. И это я могу говорить абсолютно точно — накануне была в институте повышения квалификации, где пообщалась с учителями со всей Новосибирской области: всех, как и меня, беспокоят эти неработающие электронные журналы.

Я считаю, что нам эту платформу навязали, ведь никаких предпосылок переходить с одной работающей системы, к которой мы привыкли, на другую — не было. Хотя понимаю, что дело, вероятнее всего, в деньгах, поскольку в предыдущие годы наша школа, скорее всего, использовала другую платформу на коммерческих условиях.

Постоянно слышу, как власти говорят о каких-то инновациях в сфере образования, анонсируют новые крутые проекты, но по факту мы имеем только устаревший софт, компьютеры, которые стоят колом, слабо работающий интернет, а теперь ещё и эти зависающие дневники.

Учителя вообще не любят жаловаться, даже если ситуация критическая. То, что сейчас они заговорили о проблемах с электронным дневником, говорит о многом. Обычно всё, что мы слышим в ответ на жалобы: «Потерпите». Вот и сейчас руководство нам говорит: «Потерпите, ситуация решается». Но она уже несколько месяцев решается и всё никак не может решиться.



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