Новосибирец не согласился с судимостью за смерть футбольного фаната и попросил оправдать себя

Новосибирский областной суд начал рассматривать апелляцию по уголовному делу Виктора Афанасьева, который получил 8,5 года строгого режима за гибель красноярца Эдуарда Самышкина в драке футбольных фанатов на школьном стадионе.
Апелляционные жалобы на приговор Заельцовского районного суда подали Виктор Афанасьев и его адвокат. Они не согласны с приговором, настаивают на невиновности осуждённого и просят его оправдать, рассказал корреспонденту НГС старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Павел Дзюба.
По его данным, осуждённый утверждает, что вообще не бил Эдуарда Самышкина, хотя и не отрицает, что тоже был на месте драки. Осуждённый и его адвокат настаивают на том, что приговор незаконный и необоснованный, что в нём неверно установлены фактические обстоятельства уголовного дела и дана неправильная оценка доказательствам.
Ранее, после вынесения приговора, помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына рассказывала, что свою вину Афанасьев категорически отрицает. В суде первой инстанции он пояснял, что принимал участие в драке футбольных фанатов, но Самышкина не бил и не знает точно, кто именно нанёс ему смертельные удары.
Пока итоговое решение по апелляции Новосибирский областной суд не принял. Судебное заседание отложили на 7 ноября, уточнил Павел Дзюба.
30-летний болельщик красноярского футбольного клуба «Енисей» Эдуард Самышкин погиб 18 ноября 2017 года в Новосибирске во время драки футбольных фанатов на стадионе у школы на улице Северной. Сама история конфликта началась за два месяца до гибели болельщика: тогда на выездном матче ФК «Енисей» в Томске группа новосибирских фанатов на загородной трассе остановила два автобуса с красноярцами и во время стычки отобрала у них флаги и баннеры. В ноябре красноярцы приехали в Новосибирск, чтобы обсудить возврат баннеров.
— Новосибирцы несколько раз переносили место встречи, в итоге выбрали какое-то спортивное сооружение. Мы чуем что-то неладное, новосибирцы утверждают, что всё хорошо, жмут руки после окончания игры, говорят: «Какие парни молодцы, что приехали, — мы вас так долго ждали». И тут из-за их спин вылетают человек 20 спортсменов, жесткое добивание идёт. И новосибирцы, которые жали руки, говорят: «Что, черти, думали, мы с вами какие-то дела будем решать?», — рассказывал ранее корреспонденту НГС один из болельщиков ФК «Енисей».
Через несколько дней после драки полицейские объявили о задержании подозреваемого в гибели Эдуарда Самышкина.
В июне 2019 года Заельцовский районный суд вынес Виктору Афанасьеву обвинительный приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд пришёл к выводу, что Афанасьев повалил Самышкина на землю и начал бить, в том числе не меньше четырёх раз с силой ударил его по голове кулаками. Эдуард Самышкин умер на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. Виктор Афанасьев за его гибель получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима.