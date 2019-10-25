Новосибирец не согласился с судимостью за смерть футбольного фаната и попросил оправдать себя

Сегодня состоялось первое заседание по апелляции в областном суде Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский областной суд начал рассматривать апелляцию по уголовному делу Виктора Афанасьева, который получил 8,5 года строгого режима за гибель красноярца Эдуарда Самышкина в драке футбольных фанатов на школьном стадионе.

Апелляционные жалобы на приговор Заельцовского районного суда подали Виктор Афанасьев и его адвокат. Они не согласны с приговором, настаивают на невиновности осуждённого и просят его оправдать, рассказал корреспонденту НГС старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Павел Дзюба.



По его данным, осуждённый утверждает, что вообще не бил Эдуарда Самышкина, хотя и не отрицает, что тоже был на месте драки. Осуждённый и его адвокат настаивают на том, что приговор незаконный и необоснованный, что в нём неверно установлены фактические обстоятельства уголовного дела и дана неправильная оценка доказательствам.



Эдуард Самышкин погиб во время драки футбольных болельщиков в Заельцовском районе Фото: со страницы Надежды Самышкиной в соцсети «ВКонтакте»

Ранее, после вынесения приговора, помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына рассказывала, что свою вину Афанасьев категорически отрицает. В суде первой инстанции он пояснял, что принимал участие в драке футбольных фанатов, но Самышкина не бил и не знает точно, кто именно нанёс ему смертельные удары. Пока итоговое решение по апелляции Новосибирский областной суд не принял. Судебное заседание отложили на 7 ноября, уточнил Павел Дзюба.

30-летний болельщик красноярского футбольного клуба «Енисей» Эдуард Самышкин погиб 18 ноября 2017 года в Новосибирске во время драки футбольных фанатов на стадионе у школы на улице Северной. Сама история конфликта началась за два месяца до гибели болельщика: тогда на выездном матче ФК «Енисей» в Томске группа новосибирских фанатов на загородной трассе остановила два автобуса с красноярцами и во время стычки отобрала у них флаги и баннеры. В ноябре красноярцы приехали в Новосибирск, чтобы обсудить возврат баннеров.

