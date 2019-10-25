Бывшего сапёра наказали за СМС с угрозой взорвать суд в Новосибирске: штраф он оплатит в рассрочку

Новосибирца оштрафовали за угрозы судье Заельцовского районного суда — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске бывший сапёр получил наказание за угрозы взорвать суд. 57-летнего мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей — эти деньги он будет выплачивать по частям в течение 30 месяцев.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, например, то, что подсудимый — инвалид III группы, что у него есть хронические заболевания и что ещё во время расследования дела он признавал свою вину, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин (дело рассматривалось в Калининском районном суде).

По словам гособвинителя, бывшего инженера-сапёра признали виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ «Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дел и материалов в суде», но суд назначил более мягкое наказание, чем предусматривает эта статья. Новосибирца оштрафовали на 15 тысяч рублей, но, так как у него маленькая пенсия, суд разрешил ему платить по 500 рублей в течение 30 месяцев. Как напомнили в прокуратуре Калининского района, мужчина прислал СМС с угрозами судье Заельцовского районного суда из-за того, что был недоволен решением по гражданскому делу, в котором он выступал истцом. Согласно этому решению, суд частично удовлетворил требования истца, но обязал его оплатить проведённую экспертизу. В итоге, когда по решению суда из его пенсии в очередной раз удержали деньги, новосибирец пошёл на крайние меры. — 24 мая 2018 года он, находясь у себя в комнате, со своего телефона отправил сообщение на рабочий сотовый телефон, находящийся в распоряжении у судьи Заельцовского района, — сообщил Игорь Шадрин.