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Осень

Объявлено экстренное предупреждение: штормовой ветер усилится до 25 м/с

Предупреждение продлили на начало следующей недели

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Накануне сообщалось, что ветер будет достигать 23 м/с, сегодня прогноз уточнили

Накануне сообщалось, что ветер будет достигать 23 м/с, сегодня прогноз уточнили

Сегодня, 25 октября, новосибирское МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 27 октября, сутки 28 октября по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 28 октября местами сильные осадки, гололёдные явления, усиление ветра 15–20 м/с, местами порывы до 25 м/с, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Накануне сообщалось, что сильный ветер будет дуть с 25 до 27 октября. Кроме того, ожидалось, что самая большая скорость ветра составит по области 23 м/с.

Если вы стали или станете очевидцем последствий сильного ветра — присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    25 окт 2019 в 15:43

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