Объявлено экстренное предупреждение: штормовой ветер усилится до 25 м/с

Накануне сообщалось, что ветер будет достигать 23 м/с, сегодня прогноз уточнили

Сегодня, 25 октября, новосибирское МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 27 октября, сутки 28 октября по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 28 октября местами сильные осадки, гололёдные явления, усиление ветра 15–20 м/с, местами порывы до 25 м/с, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Накануне сообщалось, что сильный ветер будет дуть с 25 до 27 октября. Кроме того, ожидалось, что самая большая скорость ветра составит по области 23 м/с.