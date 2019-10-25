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«Птицы бились в конвульсиях»: в парке на Родниках массово погибли голуби

Местные жители считают, что птиц травят уже месяц

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Жильцы считают, что птиц травят намеренно — в их корм добавляют отраву

Жильцы считают, что птиц травят намеренно — в их корм добавляют отраву

На жилмассиве Родники в Калининском районе Новосибирска уже месяц повсюду находят мертвых птиц — местные жители утверждают, что неизвестные травят голубей, но при этом умирают и воробьи с синицами. 

Птицы, по словам местного жителя Сергея, гибнут из-за отравы, которую кто-то рассыпает вместе с кормом в сквере напротив школы № 207. Месяц назад, говорит мужчина, в группе жилмассива появились первые предложения о том, чтобы начать травить голубей.

— Жена проходила и видела, как птицы едят, и через какое-то время в конвульсиях падают и умирают. И это не первый случай. Травятся домашние животные, дети маленькие гуляют и видят это безобразие, — рассказывает местный житель. 

Сергей прислал в редакцию видео, которое сняла его соседка. В нём она подробно рассказывает и показывает, что происходит в сквере

Как объяснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, массово птиц в городе травят нечасто — последний такой случай был 5 лет назад.

— В Нарымском сквере, около Вознесенского собора, всё было усеяно мёртвыми голубями: и в парке, и вдоль ограды церкви. Ко мне тогда полицейский подошёл и рассказал, что видел, как какая-то пожилая женщина разбрасывала крупу вперемешку с белым порошком. Тогда голуби тоже клевали и начинали биться в конвульсиях, — вспоминает он.

Алексей Яновский считает, что такой способ отравы может навредить детям или домашним животным.

— Есть кто-то, кто специально подкармливает, но многим это не нравится, считают голубей летающими крысами и разносчиками заразы. То, что ядовито для птиц, ядовито и для других теплокровных. Это страшная, смертельная отрава, — уверен орнитолог.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно уточнить, обращались ли в полицию местные жители по поводу отравления домашних животных.

В 2018 году новосибирская семья обнаружила несколько десятков мёртвых голубей возле здания № 7 на проспекте Димитрова — тогда орнитологи тоже посчитали, что причиной их смерти стало отравление. А в 2015 году по Новосибирску прокатилась волна отравлений собак — тогда догхантеры рассказали НГС, как и зачем они убивают собак.

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    25 окт 2019 в 18:07

    Вот если честно, туда им и дорога. Кругом все засрано этими голубями. Яжматери кормят постоянно, валяются целые буханки хлеба. Не удивлюсь, что какая нибудь добрая бабуля решила сыпнуть отравы.

    я не робот
    25 окт 2019 в 18:04

    летающие крысы

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 18:06

    Вот ведь уроды... Всю жизнь в городе были голуби и это нормально.