«Птицы бились в конвульсиях»: в парке на Родниках массово погибли голуби

На жилмассиве Родники в Калининском районе Новосибирска уже месяц повсюду находят мертвых птиц — местные жители утверждают, что неизвестные травят голубей, но при этом умирают и воробьи с синицами.
Птицы, по словам местного жителя Сергея, гибнут из-за отравы, которую кто-то рассыпает вместе с кормом в сквере напротив школы
— Жена проходила и видела, как птицы едят, и через какое-то время в конвульсиях падают и умирают. И это не первый случай. Травятся домашние животные, дети маленькие гуляют и видят это безобразие, — рассказывает местный житель.
Как объяснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, массово птиц в городе травят нечасто — последний такой случай был 5 лет назад.
— В Нарымском сквере, около Вознесенского собора, всё было усеяно мёртвыми голубями: и в парке, и вдоль ограды церкви. Ко мне тогда полицейский подошёл и рассказал, что видел, как какая-то пожилая женщина разбрасывала крупу вперемешку с белым порошком. Тогда голуби тоже клевали и начинали биться в конвульсиях, — вспоминает он.
Алексей Яновский считает, что такой способ отравы может навредить детям или домашним животным.
— Есть кто-то, кто специально подкармливает, но многим это не нравится, считают голубей летающими крысами и разносчиками заразы. То, что ядовито для птиц, ядовито и для других теплокровных. Это страшная, смертельная отрава, — уверен орнитолог.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно уточнить, обращались ли в полицию местные жители по поводу отравления домашних животных.
В 2018 году новосибирская семья обнаружила несколько десятков мёртвых голубей возле здания