Следователи закрыли дело об убийстве в торговом центре «Эдем»

Новосибирские следователи закрыли уголовное дело об убийстве работника KFC в торговом центре «Эдем» в июне 2019 года.
Уголовное дело прекращено «в связи со смертью лица, виновного в совершении преступления», пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов.
Он уточнил, что изначально дело возбуждали для того, чтобы во время его расследования провести необходимые экспертизы, выяснить все обстоятельства, причины и условия совершения преступления.
— За расследованием уголовного дела надзирала прокуратура Советского района, — сообщил Александр Феофанов.
По его словам, прокуратура района признала прекращение дела законным, согласившись с позицией следователей.
Убийство случилось в торговом центре «Эдем» в Академгородке вечером 29 июня 2019 года. После расставания с девушкой 23-летний Максим Соломахин пришёл в КFC, где работали его бывшая возлюбленная и её новый парень. Как выяснилось, стрелять Максим планировал заранее — чтобы пронести в ТЦ охотничье ружьё, он спрятал его в футляре для гитары и прошёл в ТЦ вместе с музыкантами. Новосибирец застрелил своего соперника, а после заперся в подсобке и, несмотря на переговоры с полицией, покончил с собой. Услышав выстрелы, посетители ТЦ решили, что произошёл теракт: одни искали аварийные выходы, другие начали выбивать стёкла.