Следователи закрыли дело об убийстве в торговом центре «Эдем»

Максим Соломахин пришёл с охотничьим ружьём в торговый центр, застрелил своего соперника и покончил с собой в подсобке

Он уточнил, что изначально дело возбуждали для того, чтобы во время его расследования провести необходимые экспертизы, выяснить все обстоятельства, причины и условия совершения преступления.

— За расследованием уголовного дела надзирала прокуратура Советского района, — сообщил Александр Феофанов.



По его словам, прокуратура района признала прекращение дела законным, согласившись с позицией следователей.



Убийство случилось в торговом центре «Эдем» в Академгородке вечером 29 июня 2019 года. После расставания с девушкой 23-летний Максим Соломахин пришёл в КFC, где работали его бывшая возлюбленная и её новый парень. Как выяснилось, стрелять Максим планировал заранее — чтобы пронести в ТЦ охотничье ружьё, он спрятал его в футляре для гитары и прошёл в ТЦ вместе с музыкантами. Новосибирец застрелил своего соперника, а после заперся в подсобке и, несмотря на переговоры с полицией, покончил с собой. Услышав выстрелы, посетители ТЦ решили, что произошёл теракт: одни искали аварийные выходы, другие начали выбивать стёкла.

