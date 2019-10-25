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Криминал
Стрельба в ТРЦ «Эдем»

Следователи закрыли дело об убийстве в торговом центре «Эдем»

Его прекратили из-за смерти виновника — он покончил с собой после того, как застрелил соперника

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Максим Соломахин пришёл с охотничьим ружьём в торговый центр, застрелил своего соперника и покончил с собой в подсобке

Максим Соломахин пришёл с охотничьим ружьём в торговый центр, застрелил своего соперника и покончил с собой в подсобке

Новосибирские следователи закрыли уголовное дело об убийстве работника KFC в торговом центре «Эдем» в июне 2019 года.

Уголовное дело прекращено «в связи со смертью лица, виновного в совершении преступления», пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов.

Он уточнил, что изначально дело возбуждали для того, чтобы во время его расследования провести необходимые экспертизы, выяснить все обстоятельства, причины и условия совершения преступления.

— За расследованием уголовного дела надзирала прокуратура Советского района, — сообщил Александр Феофанов.

По его словам, прокуратура района признала прекращение дела законным, согласившись с позицией следователей.

Убийство случилось в торговом центре «Эдем» в Академгородке вечером 29 июня 2019 года. После расставания с девушкой 23-летний Максим Соломахин пришёл в КFC, где работали его бывшая возлюбленная и её новый парень. Как выяснилось, стрелять Максим планировал заранее — чтобы пронести в ТЦ охотничье ружьё, он спрятал его в футляре для гитары и прошёл в ТЦ вместе с музыкантами. Новосибирец застрелил своего соперника, а после заперся в подсобке и, несмотря на переговоры с полицией, покончил с собой. Услышав выстрелы, посетители ТЦ решили, что произошёл теракт: одни искали аварийные выходы, другие начали выбивать стёкла

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    КОММЕНТАРИИ (46)

    Диванный эксперт
    25 окт 2019 в 14:24

    Надеюсь эта мадам все волосы на себе выдрала и получила урок жизни по полной программе?

    054
    25 окт 2019 в 14:49

    И что девке этой даже ничего не будет по жизни, и как она после этого жить то будет спокойно...

    _Точняк...
    25 окт 2019 в 14:23

    Не професионализм чоп на лицо..
    Обязаны обыскивать.И досматривать посетителей.