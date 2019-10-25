Эксперты обошли «новосибирские Мальдивы» и выяснили, какой тут уровень радиации. Расшифровываем результаты

Цвет «новосибирских Мальдив» сегодня Фото: Александр Ощепков / НГС

В эту пятницу, 25 октября, эксперты замерили мощность дозы гамма-излучения на «новосибирских Мальдивах» — золоотвале ТЭЦ-5, который находится в ведомстве СГК.

Плановые замеры содержания в воздухе взвешенных веществ на границе золоотвала — по требованиям СанПиН — провели представители Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области и Центра лабораторного анализа и технических измерений. А по просьбе рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска замеряли мощность дозы гамма-излучения.

Замеры излучения производились на пяти разных точках на территории ТЭЦ-5 Фото: Александр Ощепков / НГС

Эксперты останавливались в пяти точках. В итоге минимальные значения — 0,07 микрозиверта в час, максимальные — 0,11.

Естественный усредненный радиационный фон обычно лежит в пределах 0,10–0,16 микрозиверта в час, нормой принято считать значение, не превышающее 0,2. Безопасным же уровнем для человека считается порог в 0,30, объяснили в СГК.

— В среднем по городу радиационный фон составляет 0,2, — добавила Надежда Звездина, замначальника управления по охране окружающей среды.



С помощью этого прибора эксперт делал замеры Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодняшние замеры сняли один из ключевых вопросов, который вызвал отторжение в части возможного дальнейшего применения материала с золоотвалов, считает начальник управления производства и реализации вторичных материалов Пётр Саньков.

За экспертом, делающим замеры, ходила толпа журналистов, но он никому не хотел ничего говорить раньше времени, не отвечал на вопросы и был предельно спокоен Фото: Александр Ощепков / НГС

— Ранее, в советское время, золошлаковые материалы повсеместно использовались в дорожном строительстве, для вертикальных планировок, рекультивации земель, даже в сельском хозяйстве. Но довольно долгое время, к сожалению, ввиду того, что золошлаковые отходы попали в реестр, были проблемы с возможностью их использования в народном хозяйстве, — прокомментировал Пётр Саньков.

По данным СГК, на начало 2019 года на золоотвале накоплено около 5 миллионов тонн отходов, размер санитарно-защитной зоны золоотвала — 300 метров.



На разных участках территории ТЭЦ-5 стоят такие таблички с обозначением опасной зоны Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас СГК, по словам Санькова, на всех угольных станциях во всех городах присутствия проходит государственную экологическую экспертизу золошлакового материала.

— Мы отходим от понятия «отход» и переходим к понятию «материал», который можно в дальнейшем использовать. В сентябре этого года государственную экологическую экспертизу мы прошли по золошлаковым материалам ТЭЦ-5. То есть Росприроднадзор по сути подтвердил экологическую безопасность данных материалов и возможность их применения, — заметил Пётр Саньков.

Из отходов СГК хочет делать золошлаковый материал Фото: Александр Ощепков / НГС

НГС написал о золоотвале ТЭЦ-5 в июне 2019 года, после чего туда начали ещё активнее ездить желающие сделать красивые кадры (посмотрите, как это место выглядело летом). Это место начали называть новосибирскими или сибирскими Мальдивами из-за воды красивого голубого цвета. Ранее на золоотвале проходили и другие замеры: в мае и августе — мониторинг атмосферного воздуха, в июне — подземных вод, в сентябре — почвенного покрова.

После потока желающих сделать селфи на фоне «отравленного» озера эту территорию закрыли для посетителей Фото: Александр Ощепков / НГС

О таких «Мальдивах» начали писать как российские, так и зарубежные СМИ, а прокуратура решила провести проверку.

