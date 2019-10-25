25 октября пятница
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 63.86
eur 71.14

Темы

СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 63.86
eur 71.14

Все новости

Все новости
Развлечения
Репортаж

Грустная Гречка: в Новосибирске провалился концерт скандальной певицы, которую не оценила Земфира

НГС сходил послушать «музыкальное открытие 2018 года», и это было похоже на школьную дискотеку

Поделиться

7 185
63 Обсудить
Певица Гречка прославилась после публикации своих песен в интернете&nbsp;

Певица Гречка прославилась после публикации своих песен в интернете 

В четверг вечером, 24 октября, в лофт-парке «Подземка» выступила с концертом певица Гречка. Анастасии Ивановой 19 лет, известность девушка получила благодаря публикации своих треков на сайте «ВКонтакте» — сейчас исполнительница гастролирует по Сибири с новым альбомом «Мы будто персонажи» и планирует завершить тур двумя большими концертами в Санкт-Петербурге и Москве. Корреспонденты НГС сходили на акустический концерт и удивились: послушать Гречку пришли преимущественно школьники в количестве около 100 человек (зал был полупустой), концерт был скучный и сама Настя к окончанию программы выглядела расстроенной.


Справка: Настоящее имя — Анастасия Иванова, возраст — 19 лет. Родилась в городе Кингисепп, после окончания школы переехала в Санкт-Петербург. Сначала пела чужие песни на улице, потом начала писать свои и публиковать их на сайте «ВКонтакте». Псевдоним певицы появился случайно — когда нужно было вписать имя исполнителя, Настя ела гречневую кашу с сахаром и молоком. 

Послушать певицу пришли школьники и первокурсники

Послушать певицу пришли школьники и первокурсники

Ажиотажа, как перед концертом популярного исполнителя в «Подземке», не было — на первый взгляд было ощущение, что мероприятие отменили совсем. Гречка выступила в малом зале лофта и не смогла его собрать. Послушать исполнительницу пришли преимущественно школьники и студенты-первокурсники — средний возраст аудитории был 15–20 лет. Билет на концерт стоил 500 рублей, VIP — 1000 рублей (это означает, что у фанатов есть возможность сфотографироваться с Настей и получить автограф).

Певица Земфира в соцсетях сказала, что Гречка некрасивая и не умеет петь

Певица Земфира в соцсетях сказала, что Гречка некрасивая и не умеет петь

Сама Настя вышла на сцену без особого энтузиазма, подключила гитару, поздоровалась с публикой и начала с песни «Мама, прости». Тексты песен Гречки преимущественно про тяжелые времена подростка, алкоголь, наркотики, неразделенную любовь и поиск смысла жизни — «Анимешница», «Подружки-наркоманки», «Гранжстайл», «Твои руки», «Школа для дураков» — публика активно подпевала. 

В прошлом году портал «Афиша Daily» назвал Гречку музыкальным открытием 2018 года

В прошлом году портал «Афиша Daily» назвал Гречку музыкальным открытием 2018 года

В прошлом году концертный тур певицы был отменен без объяснения причин — в то время как коллега по цеху и подруга Гречки Лиза Монеточка с большим успехом собрала клуб «Отдых» — как оказалось, фанатами образа школьницы оказались в основном мужчины. Позже выяснилось, что у Гречки разладились отношения с ее продюсером Александром Ионовым. В своем интервью он говорил, что начал уставать от работы с певицей из -за того, что «нужно было постоянно обслуживать артистку уровня какой-нибудь Земфиры». 

У певицы выпущено 4 альбома, 2 из которых — без названия

У певицы выпущено 4 альбома, 2 из которых — без названия

Концерт больше походил на школьный вечер в актовом зале, где собрались три класса, а на сцене для них под гитару пела старшеклассница. Тем не менее Гречка старалась общаться с не сильно разговорчивой публикой и пригласила на сцену желающего спеть ее самую популярную песню «Люби меня, люби» (припев был позаимствован у «Отпетых мошенников»). 

Самая популярная песня Гречки — «Люби меня, люби», именно её она исполнила на шоу «Вечерний Ургант» — и о Насте заговорила вся страна

Самая популярная песня Гречки — «Люби меня, люби», именно её она исполнила на шоу «Вечерний Ургант» — и о Насте заговорила вся страна

В прошлом году в соцсетях разгорелся небольшой скандал — певица Земфира назвала Настю некрасивой и бесталанной.

Однажды Гречка пробовала себя на шоу «Голос» — но пройти не удалось

Однажды Гречка пробовала себя на шоу «Голос» — но пройти не удалось

Концерт длился около часа, Настя спела около 15 песен и успевала давать наставления со сцены:

 — Вы должны любить себя, заниматься собой и своей жизнью. И помните — я за то, чтобы вы ничего не употребляли. 

Этой девушке посчастливилось выступить на одной сцене со своим кумиром — спела она неплохо

Этой девушке посчастливилось выступить на одной сцене со своим кумиром — спела она неплохо

Завершила свое выступление Гречка песнями «Все идет по плану» (подпевающих стало значительно меньше), «Люби меня, люби» (именно этот трек попал в ротацию на радио) и исполнила на бис «Мама, прости», а после попрощалась со зрителями и быстро покинула сцену. На вопрос корреспондента НГС, как они сами оценивают успех концерта, организаторы пока ничего не ответили. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

концертГречкалофт-парк Подземкапесни под гитарумузыкарусская музыка

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (63)

    Патриот
    25 окт 2019 в 14:49

    Земфире на Украину надо ехать, там её любят за её позицию по Крыму и майдану, да и за её любовь махать жёвто-блакитными флагами!
    Слава России! Ура!
    Слава Путину! Ура!

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 14:57

    Нужно слушать красивую музыку.

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 14:42

    что за ерунда у нее на щеке? аллергия на крупу?