Грустная Гречка: в Новосибирске провалился концерт скандальной певицы, которую не оценила Земфира

Певица Гречка прославилась после публикации своих песен в интернете Фото: Ольга Бурлакова

В четверг вечером, 24 октября, в лофт-парке «Подземка» выступила с концертом певица Гречка. Анастасии Ивановой 19 лет, известность девушка получила благодаря публикации своих треков на сайте «ВКонтакте» — сейчас исполнительница гастролирует по Сибири с новым альбомом «Мы будто персонажи» и планирует завершить тур двумя большими концертами в Санкт-Петербурге и Москве. Корреспонденты НГС сходили на акустический концерт и удивились: послушать Гречку пришли преимущественно школьники в количестве около 100 человек (зал был полупустой), концерт был скучный и сама Настя к окончанию программы выглядела расстроенной.





Справка: Настоящее имя — Анастасия Иванова, возраст — 19 лет. Родилась в городе Кингисепп, после окончания школы переехала в Санкт-Петербург. Сначала пела чужие песни на улице, потом начала писать свои и публиковать их на сайте «ВКонтакте». Псевдоним певицы появился случайно — когда нужно было вписать имя исполнителя, Настя ела гречневую кашу с сахаром и молоком.

Послушать певицу пришли школьники и первокурсники Фото: Ольга Бурлакова

Ажиотажа, как перед концертом популярного исполнителя в «Подземке», не было — на первый взгляд было ощущение, что мероприятие отменили совсем. Гречка выступила в малом зале лофта и не смогла его собрать. Послушать исполнительницу пришли преимущественно школьники и студенты-первокурсники — средний возраст аудитории был 15–20 лет. Билет на концерт стоил 500 рублей, VIP — 1000 рублей (это означает, что у фанатов есть возможность сфотографироваться с Настей и получить автограф).

Певица Земфира в соцсетях сказала, что Гречка некрасивая и не умеет петь Фото: Ольга Бурлакова

Сама Настя вышла на сцену без особого энтузиазма, подключила гитару, поздоровалась с публикой и начала с песни «Мама, прости». Тексты песен Гречки преимущественно про тяжелые времена подростка, алкоголь, наркотики, неразделенную любовь и поиск смысла жизни — «Анимешница», «Подружки-наркоманки», «Гранжстайл», «Твои руки», «Школа для дураков» — публика активно подпевала.

В прошлом году портал «Афиша Daily» назвал Гречку музыкальным открытием 2018 года Фото: Ольга Бурлакова

В прошлом году концертный тур певицы был отменен без объяснения причин — в то время как коллега по цеху и подруга Гречки Лиза Монеточка с большим успехом собрала клуб «Отдых» — как оказалось, фанатами образа школьницы оказались в основном мужчины. Позже выяснилось, что у Гречки разладились отношения с ее продюсером Александром Ионовым. В своем интервью он говорил, что начал уставать от работы с певицей из -за того, что «нужно было постоянно обслуживать артистку уровня какой-нибудь Земфиры».

У певицы выпущено 4 альбома, 2 из которых — без названия Фото: Ольга Бурлакова

Концерт больше походил на школьный вечер в актовом зале, где собрались три класса, а на сцене для них под гитару пела старшеклассница. Тем не менее Гречка старалась общаться с не сильно разговорчивой публикой и пригласила на сцену желающего спеть ее самую популярную песню «Люби меня, люби» (припев был позаимствован у «Отпетых мошенников»).

Самая популярная песня Гречки — «Люби меня, люби», именно её она исполнила на шоу «Вечерний Ургант» — и о Насте заговорила вся страна Фото: Ольга Бурлакова

В прошлом году в соцсетях разгорелся небольшой скандал — певица Земфира назвала Настю некрасивой и бесталанной.

Однажды Гречка пробовала себя на шоу «Голос» — но пройти не удалось Фото: Ольга Бурлакова

Концерт длился около часа, Настя спела около 15 песен и успевала давать наставления со сцены:



— Вы должны любить себя, заниматься собой и своей жизнью. И помните — я за то, чтобы вы ничего не употребляли.

Этой девушке посчастливилось выступить на одной сцене со своим кумиром — спела она неплохо Фото: Ольга Бурлакова