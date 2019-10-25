Новосибирец заблудился на подземной парковке и от злости разгромил машины

Мужчина проехал первый этаж и заблудился на подземной парковке, где после этого устроил дебош

— 23 октября 2018 года около 2 часов 37 минут он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на подземной парковке, расположенной по адресу улица Бориса Богаткова, 208/2. Из хулиганских побуждений начал пинать металлическую дверь, тем самым повредив её, затем разбил кулаком фонарь. Потом стал наносить удары по элементам кузова Subaru Forester, — описала ситуацию гособвинитель.

В Новосибирске начался суд над хулиганом, который разгромил три машины на подземной парковке жилой высотки на Бориса Богаткова.

По её данным, подсудимый не просто бил «Субару», но и бросил на капот детский велосипед, который нашёл на парковке. В итоге у машины оказались повреждены ветровое стекло, капот, передний бампер, переднее правое крыло и передняя правая стойка кузова.



Этой машиной подсудимый не ограничился, а направился к следующей.



— Он подошёл к Chevrolet Cruze, взял детский самокат, который также находился на подземной парковке, бросил его в лобовое стекло указанного автомобиля, в результате чего его разбил. Потом подошёл к Land Rover Discovery Sport и неустановленным способом повредил боковое стекло левой передней двери, — сообщила Жанна Леонова.



По её словам, подсудимого на процессе ещё не допрашивали. Но, согласно показаниям, которые он дал на стадии следствия, перед происшествием он выпивал у одного из жильцов этого дома. Так как гость перебрал с алкоголем, то последующие события помнит плохо.

— Оказался на парковке случайно, так как ошибся при выборе этажа в лифте. А так как он находился в состоянии алкогольного опьянения, то заблудился на подземной парковке и не мог понять, как выйти. В связи с этим у него возникла злость, и он повредил автомобили. Находясь на парковке, людей он не видел. Если бы кого увидел, обратился бы с просьбой помочь выйти с парковки, — привела показания подсудимого гособвинитель.

