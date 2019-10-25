Новосибирец заблудился на подземной парковке и от злости разгромил машины

В Новосибирске начался суд над хулиганом, который разгромил три машины на подземной парковке жилой высотки на Бориса Богаткова.
Инцидент, из-за которого 36-летний мужчина оказался на скамье подсудимых, случился прошлой осенью, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.
— 23 октября 2018 года около 2 часов 37 минут он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на подземной парковке, расположенной по адресу улица Бориса Богаткова, 208/2. Из хулиганских побуждений начал пинать металлическую дверь, тем самым повредив её, затем разбил кулаком фонарь. Потом стал наносить удары по элементам кузова Subaru Forester, — описала ситуацию гособвинитель.
По её данным, подсудимый не просто бил «Субару», но и бросил на капот детский велосипед, который нашёл на парковке. В итоге у машины оказались повреждены ветровое стекло, капот, передний бампер, переднее правое крыло и передняя правая стойка кузова.
Этой машиной подсудимый не ограничился, а направился к следующей.
— Он подошёл к Chevrolet Cruze, взял детский самокат, который также находился на подземной парковке, бросил его в лобовое стекло указанного автомобиля, в результате чего его разбил. Потом подошёл к Land Rover Discovery Sport и неустановленным способом повредил боковое стекло левой передней двери, — сообщила Жанна Леонова.
По её словам, подсудимого на процессе ещё не допрашивали. Но, согласно показаниям, которые он дал на стадии следствия, перед происшествием он выпивал у одного из жильцов этого дома. Так как гость перебрал с алкоголем, то последующие события помнит плохо.
— Оказался на парковке случайно, так как ошибся при выборе этажа в лифте. А так как он находился в состоянии алкогольного опьянения, то заблудился на подземной парковке и не мог понять, как выйти. В связи с этим у него возникла злость, и он повредил автомобили. Находясь на парковке, людей он не видел. Если бы кого увидел, обратился бы с просьбой помочь выйти с парковки, — привела показания подсудимого гособвинитель.
Представитель прокуратуры добавила, что 24 октября в судебном заседании допросили родную сестру подсудимого, которая пояснила, что брат позвонил ей в ночь происшествия и сообщил, что застрял где-то под землёй. В итоге сестра его разыскала и забрала с подземной парковки.
Как уточнила Жанна Леонова, мужчину судят по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений». Как следует из материалов дела, владельцу «Субару» подсудимый нанёс ущерб более чем на 113 тысяч рублей, владельцу Chevrolet Cruze — более чем на 4 тысячи, а владельцу Land Rover Discovery Sport — почти на 17,5 тысяч рублей. Кроме того, за испорченную дверь и разбитый фонарь он оказался должен 30 тысяч рублей управляющей компании, которая обслуживает дом.
По словам гособвинителя, свою вину подсудимый признал и полностью возместил ущерб за погром на парковке. Уголовное дело рассматривает Октябрьский районный суд.
Ранее в Новосибирске искали девушку, которая прыгала по чужой машине Daewoo Nexia на Ватутина и оставила вмятины на авто. Действия девушки попали на камеру видеонаблюдения.