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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть повысил свою зарплату (на чуть-чуть)

Также повышение получил председатель горсовета Дмитрий Асанцев

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Вознаграждение мэра по официальным документам составляет 38 тысяч 358 рублей

Вознаграждение мэра по официальным документам составляет 38 тысяч 358 рублей

Совет депутатов Новосибирска решил повысить зарплаты себе и чиновникам — так, доходы мэра выросли с 36,7 тысяч до 38,3 тысяч рублей в месяц, в то время как зарплаты некоторых специалистов увеличились всего на 100 рублей.

Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска. Решение о повышении вознаграждения подписали мэр Анатолий Локоть и председатель горсовета Дмитрий Асанцев. Как следует из решения, зарплаты повысили в соответствии с несколькими федеральными и областными законами. 

Теперь мэр и председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев будут получать 38 358 рублей вместо 36 776 рублей. Это самая значимая прибавка во всём списке. Помимо этого, зарплаты выросли у заместителей Асанцева и Локтя. 

Так, заместители председателя горсовета (у Асанцева их три: Ренат Сулейманов, Юрий Зарубин и Евгений Яковенко) будут получать 32,6 тысяч вместо 31,3 тысяч рублей, а первые заместители мэра Борис Буреев и Геннадий Захаров — всего 11,3 тысяч вместо 10,9 тысяч рублей. 

Кроме того, те председатели комиссий горсовета, а также депутаты, которые работают на постоянной основе и входят в комиссии горсовета, получили различное повышение на 1000 рублей (до 22 732 рублей) и 700 рублей (до 18 468 рублей).

Официальные ежемесячные оклады некоторых служащих мэрии не превышают трёх тысяч рублей — так, например, в соответствии с новым решением специалист мэрии или горсовета будет получать 2,6 тысяч рублей. Прибавка к их зарплатам составила всего 100 рублей.

Как объяснил корреспонденту НГС депутат комиссии по бюджету и налоговой политике Александр Бурмистров, указанные в решении цифры — это начальная сумма, на которую потом начисляются различные надбавки и премии.

— Система у нас такая, что по цифре оклада или денежного содержания сложно сказать, что это такое на самом деле. Не может быть зарплата у начальника управления 8 тысяч рублей. А в этих документах мы можем видеть в том числе и такие цифры. Это некая базовая расчётная величина, к которой начинают уже добавляться всевозможные коэффициенты и надбавки, — сообщил он, отметив, что точная сумма, которую ежемесячно получают Анатолий Локоть и Дмитрий Асанцев, ему неизвестны. 

Пресс-секретарь мэра Глеба Черепанова также подтвердил корреспонденту НГС информацию о том, что указанная в решении сумма — это начальное вознаграждение, к которому добавляются коэффициенты и надбавки.

В мае мэр опубликовал сведения о своих доходах — за 2018-й ему удалось заработать 3,3 миллиона рублей. Это больше, чем в 2017-м — тогда его доходы за год составили 3 миллиона 142 тысячи рублей, хотя меньше, чем в 2016-м — годовой заработок составил 3 миллиона 396 тысяч рублей.

А в конце сентября в министерстве труда и социального развития Новосибирской области предложили повысить зарплату чиновникам (в том числе муниципальным) — с 1 октября госслужащие начнут получать на 4,3% больше.

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    КОММЕНТАРИИ (136)

    25 окт 2019 в 11:09

    Это же оклад. У всех он в мэрии 15-38, у них там премии конские. ЗП у них там от 100 тыс.

    Лёлик
    25 окт 2019 в 11:07

    "Шоб ты жил на одну зарплату!"

    поребрик
    25 окт 2019 в 11:11

    Метро городу не выбил- давай, до свидания! Увольняйся.