Мэр Новосибирска Анатолий Локоть повысил свою зарплату (на чуть-чуть)

Совет депутатов Новосибирска решил повысить зарплаты себе и чиновникам — так, доходы мэра выросли с 36,7 тысяч до 38,3 тысяч рублей в месяц, в то время как зарплаты некоторых специалистов увеличились всего на 100 рублей.
Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска. Решение о повышении вознаграждения подписали мэр Анатолий Локоть и председатель горсовета Дмитрий Асанцев. Как следует из решения, зарплаты повысили в соответствии с несколькими федеральными и областными законами.
Теперь мэр и председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев будут получать
Так, заместители председателя горсовета (у Асанцева их три: Ренат Сулейманов, Юрий Зарубин и Евгений Яковенко) будут получать 32,6 тысяч вместо 31,3 тысяч рублей, а первые заместители мэра Борис Буреев и Геннадий Захаров — всего 11,3 тысяч вместо 10,9 тысяч рублей.
Кроме того, те председатели комиссий горсовета, а также депутаты, которые работают на постоянной основе и входят в комиссии горсовета, получили различное повышение на 1000 рублей (до
Официальные ежемесячные оклады некоторых служащих мэрии не превышают трёх тысяч рублей — так, например, в соответствии с новым решением специалист мэрии или горсовета будет получать 2,6 тысяч рублей. Прибавка к их зарплатам составила всего 100 рублей.
Как объяснил корреспонденту НГС депутат комиссии по бюджету и налоговой политике Александр Бурмистров, указанные в решении цифры — это начальная сумма, на которую потом начисляются различные надбавки и премии.
— Система у нас такая, что по цифре оклада или денежного содержания сложно сказать, что это такое на самом деле. Не может быть зарплата у начальника управления 8 тысяч рублей. А в этих документах мы можем видеть в том числе и такие цифры. Это некая базовая расчётная величина, к которой начинают уже добавляться всевозможные коэффициенты и надбавки, — сообщил он, отметив, что точная сумма, которую ежемесячно получают Анатолий Локоть и Дмитрий Асанцев, ему неизвестны.
Пресс-секретарь мэра Глеба Черепанова также подтвердил корреспонденту НГС информацию о том, что указанная в решении сумма — это начальное вознаграждение, к которому добавляются коэффициенты и надбавки.
В мае мэр опубликовал сведения о своих доходах — за 2018-й ему удалось заработать 3,3 миллиона рублей. Это больше, чем в 2017-м — тогда его доходы за год составили 3 миллиона 142 тысячи рублей, хотя меньше, чем в 2016-м — годовой заработок составил 3 миллиона 396 тысяч рублей.
А в конце сентября в министерстве труда и социального развития Новосибирской области предложили повысить зарплату чиновникам (в том числе муниципальным) — с 1 октября госслужащие начнут получать на 4,3% больше.