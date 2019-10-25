Мэр Новосибирска Анатолий Локоть повысил свою зарплату (на чуть-чуть)

Вознаграждение мэра по официальным документам составляет 38 тысяч 358 рублей Фото: Александр Ощепков / НГС

Совет депутатов Новосибирска решил повысить зарплаты себе и чиновникам — так, доходы мэра выросли с 36,7 тысяч до 38,3 тысяч рублей в месяц, в то время как зарплаты некоторых специалистов увеличились всего на 100 рублей. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска. Решение о повышении вознаграждения подписали мэр Анатолий Локоть и председатель горсовета Дмитрий Асанцев. Как следует из решения, зарплаты повысили в соответствии с несколькими федеральными и областными законами. Теперь мэр и председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев будут получать 38 358 рублей вместо 36 776 рублей. Это самая значимая прибавка во всём списке. Помимо этого, зарплаты выросли у заместителей Асанцева и Локтя.