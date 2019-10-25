Hyundai Solaris улетел в кювет после удара об отбойник на Бердском шоссе

В ночь на пятницу, 25 октября, в Советском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП: Hyundai Solaris врезался в отбойник и опрокинулся в кювет — водителя увезли в больницу со сломанными рёбрами.
Авария произошла на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки.
— В три часа ночи водитель 1999 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по Бердскому шоссе со стороны проспекта Строителей в сторону Нижней Ельцовки. Напротив дома
По его данным, в ДТП пострадал сам водитель «Соляриса». Парня увезли в больницу с ушибами, сотрясением головного мозга, переломом рёбер и многочисленными ссадинами на лице.
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Два месяца назад на Бердском шоссе случилась другая жёсткая авария: недалеко от поворота на улицу Русскую столкнулись седан и две фуры. Водителя легковушки пришлось вырезать из машины.