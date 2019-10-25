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Происшествия

Hyundai Solaris улетел в кювет после удара об отбойник на Бердском шоссе

После ДТП водителя увезли в больницу со сломанными рёбрами

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В ДТП пострадал водитель&nbsp;«Соляриса»

В ДТП пострадал водитель «Соляриса»

В ночь на пятницу, 25 октября, в Советском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП: Hyundai Solaris врезался в отбойник и опрокинулся в кювет — водителя увезли в больницу со сломанными рёбрами.

Авария произошла на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки.

— В три часа ночи водитель 1999 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по Бердскому шоссе со стороны проспекта Строителей в сторону Нижней Ельцовки. Напротив дома № 1 по улице Иртышской совершил наезд на препятствие — отбойник, после чего опрокинулся в кювет, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По его данным, в ДТП пострадал сам водитель «Соляриса». Парня увезли в больницу с ушибами, сотрясением головного мозга, переломом рёбер и многочисленными ссадинами на лице. 

Вы стали очевидцем этого происшествия? Вам известны подробности или вы сделали фото? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Два месяца назад на Бердском шоссе случилась другая жёсткая авария: недалеко от поворота на улицу Русскую столкнулись седан и две фуры. Водителя легковушки пришлось вырезать из машины.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    789456
    25 окт 2019 в 09:09

    Кредит то хоть успел закрыть за автомобиль?

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 09:07

    А всё потому что не был пристёгнут.

    25 окт 2019 в 09:07

    Хороший пример для тех, кто уповает на разделители, отбойники и прочую защиту от дураков. Будут точно так же и об нее биться.