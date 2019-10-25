В Новосибирском зоопарке родилась маленькая пугливая антилопа

У дикдиков из Новосибирского зоопарка родился детёныш: чтобы семейству с новорожденным было спокойнее, стекло вольера временно закрасили белой краской.
— Маленькие африканские антилопы дикдики живут в Новосибирском зоопарке всего три месяца. В июле 2019 года мы рассказывали о прибытии животных — двух самок и самца — из Москвы и Братиславы. Сейчас с радостью делимся новостью о рождении малыша. Это первый детеныш дикдиков, рожденный в Новосибирском зоопарке, — рассказали сегодня сотрудники учреждения.
Дикдики — это очень маленькие антилопы. В зоопарке уточнили, что рост взрослых особей не превышает 35 см, а длина их тела — 45–70 см. Новорожденный дикдик весит всего 600 граммов. Но несмотря на крошечные размеры, детеныш вскоре после рождения встаёт на ноги и уже может ходить за мамой. В первые два месяца жизни он ест только материнское молоко.
Увидеть дикдиков можно в павильоне «Тропический мир» на первом этаже, рядом со страусами.
— Стекло вольера мы временно раскрасили белой краской, оставив небольшие просветы, окошки. Это сделано для того, чтобы осторожным и пугливым дикдикам было спокойней в столь важный период заботы о малыше. При этом наблюдать за ними можно, заглядывая в оставленные окошки. Мы просим посетителей не шуметь возле дикдиков, ни в коем случае не стучать по стеклу и не использовать вспышку при фотосъёмке, — предупредили в зоопарке.
Также недавно в Новосибирском зоопарке родился детёныш кинкажу — крошечного представителя семейства енотовых выкармливают вручную.