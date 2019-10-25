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В Новосибирске нашли 16-летнюю девушку, пропавшую после ссоры с семьёй

О благополучном завершении поисков сообщили волонтёры

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Сначала родители искали девушку сами — волонтёры подключились к поискам спустя 9 дней после её пропажи

Сначала родители искали девушку сами — волонтёры подключились к поискам спустя 9 дней после её пропажи

В Новосибирске благополучно завершились поиски 16-летней девушки, которая пропала в первой половине октября после семейной ссоры.

— Найдена, жива! Просьба остановить репосты. Спасибо всем за распространение информации по Сети, — сообщил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

В поисковом отряде уточнили, что не владеют информацией о том, кто нашёл девушку, и где она была всё это время. Как пояснила корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских, о том, что девушка найдена, в «Лизе Алерт» узнали от её мамы.

— Вчера вечером они очень долго находились в отделе полиции — обычная предусмотренная законом процедура, связанная с написанием объяснительной и работой сотрудников по делам несовершеннолетних, — рассказала Алеся Яблонских.

Девушка ушла из дома в Первомайском районе 12 октября после семейной ссоры. Как сообщали в «Лизе Алерт», сначала родители искали дочь самостоятельно и не обращались полицию и поисковые отряды. В результате волонтёры подключились к поиску девушки через 9 дней после её исчезновения. 

Накануне в Новосибирске также нашли 17-летнего подростка, который пропал в Калининском районе на прошлой неделе. Ранее мать подростка рассказывала, что перед своей пропажей он нервничал и говорил, что у подъезда его поджидают бывший друг со знакомым.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    25 окт 2019 в 08:28

    Очередная пиар-акция Лизы Алерт завершена...

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 08:26

    Говорил же найдётся бездельница...

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 08:24

    Нагулялась бездельница?
    Выписали ли ей лещей - вот в чём вопрос.