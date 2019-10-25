В Новосибирске нашли 16-летнюю девушку, пропавшую после ссоры с семьёй

Сначала родители искали девушку сами — волонтёры подключились к поискам спустя 9 дней после её пропажи

В Новосибирске благополучно завершились поиски 16-летней девушки, которая пропала в первой половине октября после семейной ссоры.

— Найдена, жива! Просьба остановить репосты. Спасибо всем за распространение информации по Сети, — сообщил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».



В поисковом отряде уточнили, что не владеют информацией о том, кто нашёл девушку, и где она была всё это время. Как пояснила корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских, о том, что девушка найдена, в «Лизе Алерт» узнали от её мамы.