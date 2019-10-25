Сын Михаила Абызова уехал из страны, опасаясь органов опеки

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов заявил на заседании в Басманном суде, что его сыну пришлось вынужденно уехать из России, чтобы его не забрали органы опеки, — об этом сообщает РИА Новости.
«Все активы мои арестованы, на иждивении у моей бывшей супруги двое детей, а я не могу выплатить им алименты. Мой средний сын мог быть изъят органами опеки, он вынужден был уехать в США», — цитирует экс-министра РИА Новости.
Также Абызов заявил, что ему не позволяют встречаться с родственниками и гражданской женой, а также что следователь дал ему возможность сделать только один звонок.
Михаила Абызова задержали в Москве в конце марта. Его подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. В конце августа против бывшего чиновника возбудилии второе уголовное дело — его обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности. А в начале сентябре стало известно о третьем уголовном деле — Абызова обвинили в отмывании около 30 миллиардов рублей. Он вину не признаёт.