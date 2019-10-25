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Страна и мир
Арест министра Абызова

Сын Михаила Абызова уехал из страны, опасаясь органов опеки

Об этом бывший экс-министр сообщил в суде

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Бывший чиновник заявил, что его сыну пришлось уехать в США

Бывший чиновник заявил, что его сыну пришлось уехать в США

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов заявил на заседании в Басманном суде, что его сыну пришлось вынужденно уехать из России, чтобы его не забрали органы опеки, — об этом сообщает РИА Новости.

«Все активы мои арестованы, на иждивении у моей бывшей супруги двое детей, а я не могу выплатить им алименты. Мой средний сын мог быть изъят органами опеки, он вынужден был уехать в США», — цитирует экс-министра РИА Новости.

Также Абызов заявил, что ему не позволяют встречаться с родственниками и гражданской женой, а также что следователь дал ему возможность сделать только один звонок.

Михаила Абызова задержали в Москве в конце марта. Его подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. В конце августа против бывшего чиновника возбудилии второе уголовное дело — его обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности. А в начале сентябре стало известно о третьем уголовном деле — Абызова обвинили в отмывании около 30 миллиардов рублей. Он вину не признаёт.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Лещ соленый,производитель чоп
    25 окт 2019 в 00:25

    Все уезжают, кто имеет возможность.

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 00:24

    Мой сын тоже уехал из страны. Потому я директор ЧОПа, а это риски.

    Михаил
    25 окт 2019 в 00:47

    вот такие "красавцы" и "рулят" нашим государством.