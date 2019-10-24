«Выбесили власти»: жители Октябрьского района не дождались помощи мэрии и сами починили остановку

— У нас тут ребятишки и в школу ездят, и в сады. Я просто сама живу рядом, каждый день вижу их. Жители писали уже неоднократно в мэрию с просьбой починить остановку. В итоге департамент транспорта мэрии приехал, афиши поснимали с остановки, подмели возле неё, прибрались. Она как без крыши стояла, так и стоит. Потом люди ответ мне от мэрии скинули, что они все сделали. Люди опять пишут: «Подождите, вы сделали, а крыша-то где?» Они тогда начали писать, что выделение средств планируется к 2020 году. Господи, мы просим просто крышу поставить, — рассказала корреспонденту НГС создатель проекта «Выборная ONLINE» Светлана Зелёная.

В Новосибирске жители улицы Выборная не дождались помощи властей и сами починили крышу остановки «Посёлок Энергетиков», которая была сломана больше года.

Когда погода испортилась и жители микрорайона поняли, что помощи ждать не стоит, то сами решили починить остановочный пункт.

— Пришла осень. Мы видим, что ничего не делается. А уже снег, дождь. И что-то меня так выбесили наши власти. Я создатель проекта «Выборная ONLINE». И вот на фоне тех средств, которые получаются за счёт местных рекламодателей, бизнесменов, которые берут у меня рекламу, я выделила бюджет группы, нашла мужчин, которые поехали и купили в магазине этот материал, поликарбонат. Купили его гораздо толще. Почему-то на остановке у нас был материал толщиной 1 миллиметр. Поэтому её и пробило. Взяли самый плотный материал, и ребята сегодня утром всё починили, — добавила Светлана.

На покупку материалов и ремонт остановки ушло 10 тысяч рублей.

Как говорится в ответе на одно из обращений жительницы района (есть в распоряжении редакции), данная остановка не входит в перечень пунктов, которые планируется отремонтировать в этом году.

«В соответствии с планом работ в текущем году предусмотрено обустройство 20 остановок общественного транспорта заездными карманами, посадочными площадками, автобусными остановками. Остановки общественного транспорта на улице Выборная не входят в данный перечень, и все мероприятия по их благоустройству возможны лишь в 2020 году», — говорится в ответе.