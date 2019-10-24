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В Ленинском районе «Тойота» задела «Лексус» и врезалась в ограждение

Пострадали два человека

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Автомобиль получил серьёзные повреждения

Автомобиль получил серьёзные повреждения

Вечером в четверг, 24 октября, в Ленинском районе Новосибирска около Монумента Славы произошла авария, в которой пострадали два человека. 

Как сообщил корреспонденту НГС в личной переписке очевидец ДТП, авария произошла на пересечении улиц Станиславского и Плахотного. 

«"Тойота Карина" зацепила "Лексус", вылетела на тротуар Монумента Славы и врезалась в бетонное ограждение», — написал он.

Сообщение об аварии поступило в службу 112 в 19:38. «ДТП на перекрёстке Станисловского, 9. Столкнулись две машины. Одна вылетела на тротуар. Двое мужчин пострадали. Зажатых нет», — говорилось в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии также подтвердили.

«В полицию поступило сообщение о ДТП на улице Станиславского. На месте сейчас работает экипаж. Подробностей пока нет», — рассказали в полиции.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В сентябре водитель «Газели» не справился с управлением, врезался в иномарку, а затем вылетел на тротуар.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    24 окт 2019 в 21:43

    Сейчас ржаки про автоведропрули и кредиты напишут.На большее то у них ума нет.Они предсказуемы, как тараканы( если в хате помойка, то они обязательно появятся)!

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 21:42

    Бессовестные.

    789456
    24 окт 2019 в 21:41

    Так столкнулись, или зацапила!