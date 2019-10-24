В Ленинском районе «Тойота» задела «Лексус» и врезалась в ограждение

Вечером в четверг, 24 октября, в Ленинском районе Новосибирска около Монумента Славы произошла авария, в которой пострадали два человека.

Как сообщил корреспонденту НГС в личной переписке очевидец ДТП, авария произошла на пересечении улиц Станиславского и Плахотного.

«"Тойота Карина" зацепила "Лексус", вылетела на тротуар Монумента Славы и врезалась в бетонное ограждение», — написал он.

Сообщение об аварии поступило в службу 112 в 19:38. «ДТП на перекрёстке Станисловского, 9. Столкнулись две машины. Одна вылетела на тротуар. Двое мужчин пострадали. Зажатых нет», — говорилось в сообщении.