В Ленинском районе «Тойота» задела «Лексус» и врезалась в ограждение

Вечером в четверг, 24 октября, в Ленинском районе Новосибирска около Монумента Славы произошла авария, в которой пострадали два человека.
Как сообщил корреспонденту НГС в личной переписке очевидец ДТП, авария произошла на пересечении улиц Станиславского и Плахотного.
«"Тойота Карина" зацепила "Лексус", вылетела на тротуар Монумента Славы и врезалась в бетонное ограждение», — написал он.
Сообщение об аварии поступило в службу 112 в 19:38. «ДТП на перекрёстке Станисловского, 9. Столкнулись две машины. Одна вылетела на тротуар. Двое мужчин пострадали. Зажатых нет», — говорилось в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии также подтвердили.
«В полицию поступило сообщение о ДТП на улице Станиславского. На месте сейчас работает экипаж. Подробностей пока нет», — рассказали в полиции.
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