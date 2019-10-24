Пропавшего подростка нашли живым спустя 4 дня поисков — его мать вызвали в Следственный комитет

В Новосибирске нашли живым пропавшего в Калининском районе 17-летнего подростка.

О том, что юношу нашли, корреспонденту НГС сообщила волонтёр новосибирского отряда «Лиза Алерт» Ирина Приходько.

— Да, он живым найден, это точная информация. Остальных подробностей отряд не разглашает, — коротко написала она.

В пресс-службе МВД корреспонденту НГС сообщили, что подросток ещё вчера, 23 октября, сам вернулся домой.

Как сообщил корреспонденту НГС источник, мать ребёнка после этого вызвали в Следственный комитет. В СК эту информацию подтвердили.