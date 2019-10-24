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Пропавшего подростка нашли живым спустя 4 дня поисков — его мать вызвали в Следственный комитет

Подросток пропал в прошлые выходные

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После пропажи ребёнка следователи возбудили уголовное дело

После пропажи ребёнка следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирске нашли живым пропавшего в Калининском районе 17-летнего подростка.

О том, что юношу нашли, корреспонденту НГС сообщила волонтёр новосибирского отряда «Лиза Алерт» Ирина Приходько.

— Да, он живым найден, это точная информация. Остальных подробностей отряд не разглашает, — коротко написала она.

В пресс-службе МВД корреспонденту НГС сообщили, что подросток ещё вчера, 23 октября, сам вернулся домой. 

Как сообщил корреспонденту НГС источник, мать ребёнка после этого вызвали в Следственный комитет. В СК эту информацию подтвердили.

— В рамках возбужденного уголовного дела по части первой статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователем СКР проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Несколько дней назад мать подростка рассказывала, что перед своей пропажей он нервничал и говорил, что у подъезда его поджидают бывший друг со знакомым.

В субботу в Новосибирске нашли живым пропавшего 15-летнего школьникаперед пропажей он взял с собой рюкзак. Сперва его искали без распространения ориентировок.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    24 окт 2019 в 20:10

    Выпороть.

    Джельсомино
    24 окт 2019 в 20:13

    следственный комитет лучше бы реальными преступниками занимался... а то мать они видишь ли вызвали. коррупционеры и бандиты почему на свободе, а?

    Анечка
    24 окт 2019 в 20:03

    В 17 лет моего деда на фронт белорусский отправили...