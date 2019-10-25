25 октября пятница
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 6/10
usd 63.86
eur 71.14

Темы

СЕЙЧАС +3°С
Пробки 6/10
usd 63.86
eur 71.14

Все новости

Все новости
Осень

Странное потепление до +13 градусов идет в Новосибирскую область вместе с сильным ветром

Кроме того, все выходные будут идти дожди

Поделиться

7 283
14 Обсудить
В выходные в Новосибирской области будут идти мокрый снег и дожди, а порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду

В выходные в Новосибирской области будут идти мокрый снег и дожди, а порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду

Синоптики сообщили о том, что новосибирцев ждут тёплые и дождливые выходные. 

По словам пресс-секретаря Новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, в ближайшие трое суток, с 25 по 27 октября, в Новосибирской области будет доминировать погода с осадками, «со свежим, крепким ветром», порывы которого могут достигать 17–23 метров в секунду.

О сильном ветре новосибирцев накануне предупреждали МЧС и мэрия.

— У нас атмосферные процессы практически не меняются существенно. Перемещаются из районов Среднего и Северного Урала волновые возмущения и атмосферные фронты, они вызывают осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны кратковременные затоки холода в промежутках между этими волнами, но тем не менее общий фон температуры будет повышенным, — рассказал Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу синоптиков, особенно тёплым в Новосибирской области ожидается воскресенье, 27 октября: дневная температура будет на уровне +3…+8 градусов, а на юго-западе региона столбик термометра поднимется до +13.

В Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет +2...+4 градуса. В субботу, 26 октября, синоптики прогнозируют –1...–3 градуса ночью и +1...+3 градуса днём. В воскресенье, 27 октября, в городе ожидается ночью –2...–4 градуса, днём +6...+8.

При этом, по словам Ренада Ягудина, в Новосибирске, как и по области в целом, в эти трое суток вероятны осадки разной интенсивности — от слабых до умеренных. Также синоптики предупреждают о гололёде, который может осложнить жизнь водителям и пешеходам.

В прошлую пятницу Новосибирск впервые за сезон обильно припорошило снегом, а на этой неделе новосибирские травмпункты зафиксировали наплыв пациентов из-за скользких тротуаров. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прогноз синоптиковпогода в октябре

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (14)

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 07:54

    А паникёры-переобувашки будут шипы стачивать при +13))

    Фото пользователя
    25 окт 2019 в 07:44

    Столбик термометра поднимется до +13. А еслиф у мя паднимицца, то дастигнит +21.

    Анечка
    25 окт 2019 в 08:33

    А вдруг зимы вообще не будет?