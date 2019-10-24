Бегунья Елена Рухляда заявила о наказании, которого ждёт для бывшего мужа за похищение

Следствие подозревает в похищении Елены её бывшего мужа Ярослава Фокина Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская бегунья Елена Рухляда рассказала, чего она ждёт от суда, который сегодня, 24 октября, начал процесс по делу её бывшего мужа Ярослава Фокина. Прошедшим летом мужчина напал на спортсменку и похитил её. Как сообщила корреспонденту НГС пострадавшая, она рассчитывает, что судья встанет на их сторону и вынесет максимально строгое решение. — Я не представляю, что ему вообще грозит, но я надеюсь, что его накажут по полной строгости. Сегодня на процессе вспоминали прошедшие события, — рассказала Елена Рухляда.

Поддержать Фокина приехали его коллега с работы и знакомая. Они, как и его отец, который тоже был в суде, отказались общаться с прессой. Процесс идёт в закрытом режиме, так как в процессе фигурируют сведения, касающиеся личной жизни Елены Рухляды, Максима Кочергина, который был с ней в момент похищения, и Ярослава Фокина. Помощник прокурора Заельцовского района уточнила корреспонденту НГС, что на первом судебном заседании подсудимый ещё не дал показания. Следующее заседание запланировали на 13 ноября. О похищении Рухляды стало известно в середине июня. По версии следствия, 18 июня 2019 года он проник в квартиру экс-супруги против её воли, связал и спортсменку, и Максима Кочергина, который был в доме. После этого похититель посадил бегунью в машину, вывез в лес на берег Оби. Там похититель поместил жертву в заранее приготовленную лодку, после этого они поплыли вниз по течению. Знакомая пропавшей Ольга Новосёлова рассказала, что девушка жаловалась на парня, который «не давал ей жизни». По её словам, однажды Ярослав Фокин пришёл на забег, вооружённый пистолетом.

