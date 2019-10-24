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Осень

Новосибирцы получили сообщения от МЧС об опасном ветре до 23 м/с

Ведомство сделало рассылку с предупреждением о сильных порывах

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Сильный ветер будет дуть в городе три дня

Сильный ветер будет дуть в городе три дня

Сегодня вечером, 24 октября, новосибирцы получили сообщения от МЧС с предупреждением о порывистом ветре. Также жителей Новосибирска о непогоде предупреждает мэрия.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 25 по 27 октября на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 18 м/с, — передаёт пресс-центр мэрии.

При этом по региону ожидается более сильный ветер — до 25 м/с, об этом жителей НСО предупреждает МЧС.

— На дорогах возможна гололедица. Для исключения аварийности водителям рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта, — предупредили в мэрии.

Такие сообщения сегодня вечером получили новосибирцы

Такие сообщения сегодня вечером получили новосибирцы

Прежде синоптики уже предупреждали новосибирцев о перепадах температур, которые будут способствовать гололёду.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Точняк...
    24 окт 2019 в 17:10

    От ветра хорошо защищает полнолицевая маска.В ней на смене всегда.

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 17:09

    Уже получил телефонограмму. Выдал жилеты своим подчиненным ЧОПа. Для утяжеления.

    Точняк...
    24 окт 2019 в 17:10

    Все сотрудники ЧОПа давно получили сигнал о боевой тревоге, директор хорошо общается с Ренатом Ягудиным.