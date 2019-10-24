Новосибирцы получили сообщения от МЧС об опасном ветре до 23 м/с

Сегодня вечером, 24 октября, новосибирцы получили сообщения от МЧС с предупреждением о порывистом ветре. Также жителей Новосибирска о непогоде предупреждает мэрия.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 25 по 27 октября на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до
При этом по региону ожидается более сильный ветер — до 25 м/с, об этом жителей НСО предупреждает МЧС.
— На дорогах возможна гололедица. Для исключения аварийности водителям рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта, — предупредили в мэрии.
Прежде синоптики уже предупреждали новосибирцев о перепадах температур, которые будут способствовать гололёду.