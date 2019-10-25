25 октября пятница
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 5/10
usd 63.86
eur 71.14

Темы

СЕЙЧАС +3°С
Пробки 5/10
usd 63.86
eur 71.14

Все новости

Все новости
Культура
Подробности

Таки недоразумение! Девушкой с картины «Хранительница Сибири» оказалась религиозная еврейка из Израиля

Ребекка Лорд случайно узнала, что её фото стало основой граффити на фасаде пятиэтажки в Новосибирске

Поделиться

5 725
50 Обсудить
Слева — разрисованный в сентябре фасад новосибирской пятиэтажки. Справа — Ребекка Лорд, позирующая в средневековом образе

Слева — разрисованный в сентябре фасад новосибирской пятиэтажки. Справа — Ребекка Лорд, позирующая в средневековом образе

В конце сентября известная художница Марина Ягода нарисовала на фасаде пятиэтажки в Новосибирске огромные граффити — девушку с соболем, символизирующую хранительницу Сибири. Спустя три недели произошел курьез: выяснилось, что картина срисована с фотографии реальной девушки — и она даже близко не сибирячка.

«Хранительницу Сибири» зовут Ребекка Лорд, а живет она в Израиле. Девушка совершенно случайно узнала, что теперь её портрет красуется на стене самого обычного новосибирского дома.

— Я не знала об этом, пока моя подписчица не увидела в сторис у одной женщины картину на стене. Подписчица узнала меня и поделилась. Снимок, который вдохновил художницу Марину Ягоду, был сделан пару лет назад. Это мой автопортрет, снятый с помощью таймера, в средневековом ренессансном наряде, который я сама сшила. А вдохновилась я картиной Гироламо Форабоско «Магдалина», — рассказала журналисту НГС сама Ребекка Лорд. — Старинная живопись вдохновляет меня на создание многих фотообразов и портретов. Хочется напомнить людям о тех чистых старинных идеалах красоты, женственности, эстетике, о глубине человеческой души, о многом, что сейчас уже не так ценится.

В русскоязычном сообществе Израиля вовсю обсуждают недоразумение.

— Моя знакомая (Ребекка Лорд. — Прим. авт.) пишет в своем Facebook: «Одна художница нарисовала портрет "Хранительница Сибири", используя мой фотопортрет в средневековом наряде, на пятиэтажном жилом доме. Подозреваю, что художница даже не знает, кому принадлежит лицо на снимке». Знакомая лишь посмеялась. Только иронично вышло: хранительница Сибири — религиозная еврейка из Иерусалима, — делится одна из жительниц Израиля.

Картина «Магдалина» итальянского художника XVII века Гироламо Форабоско, которая вдохновила Ребекку Лорд на создание средневекового наряда и автопортрета

Картина «Магдалина» итальянского художника XVII века Гироламо Форабоско, которая вдохновила Ребекку Лорд на создание средневекового наряда и автопортрета

Ребекка Лорд сейчас живет в Иерусалиме и занимается созданием женственной романтической и скромной одежды, а также является моделью, фотографом и блогером. Ситуацию со своим портретом, изображенным на фасаде пятиэтажки в Новосибирске, девушка воспринимает с юмором и теплотой.

— Мне очень радостно, что мои работы вдохновляют других художников и могут теперь радовать жителей Новосибирска, которые будут проходить мимо не серой стены, а сказочных сюжетов, — поделилась с НГС Ребекка Лорд. — Приятно быть причастной, хоть и косвенно.

В социальных сетях, общаясь со своими подписчиками, Ребекка Лорд искренне восхищается художницей Мариной Ягодой, отмечая, что разрисовать стену пятиэтажного дома, «выбить согласие мэрии и собрать средства» — настоящее чудо. И говорит, что уже пообщалась с художницей: как только выяснилось недоразумение, Марина Ягода сама написала израильтянке.

До самой Марины Ягоды корреспонденту НГС дозвониться не удалось: художница находится за пределами Новосибирска.

Граффити «Хранительница Сибири» появились там, где в прошлом году срубили несколько десятков деревьев — на их месте хотят построить 8-этажный бизнес-центр. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ГраффитиМарина Ягода

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (50)

    999
    25 окт 2019 в 07:21

    Настоящие еврейские хранители Сибири -друзья того, кто 20 лет в Кремле сидит.

    25 окт 2019 в 07:15

    Один в один. В своем детстве я ночью перед просмотром в художке открывала томик всемирной литературы и брала там рисунки, но даже мне в 13 лет приходило в голову, что просто так тырить нельзя, нужно преобразовать. Не только дорисовав кошечку-собачку-соболя.

    С. Хол
    25 окт 2019 в 07:11

    Оно и видно. Как картинку эту нарисовали, так постоянно где-нибудь без воды сидим. Надо крестный ход провести, наверное.