Таки недоразумение! Девушкой с картины «Хранительница Сибири» оказалась религиозная еврейка из Израиля

В конце сентября известная художница Марина Ягода нарисовала на фасаде пятиэтажки в Новосибирске огромные граффити — девушку с соболем, символизирующую хранительницу Сибири. Спустя три недели произошел курьез: выяснилось, что картина срисована с фотографии реальной девушки — и она даже близко не сибирячка.

«Хранительницу Сибири» зовут Ребекка Лорд, а живет она в Израиле. Девушка совершенно случайно узнала, что теперь её портрет красуется на стене самого обычного новосибирского дома.



— Я не знала об этом, пока моя подписчица не увидела в сторис у одной женщины картину на стене. Подписчица узнала меня и поделилась. Снимок, который вдохновил художницу Марину Ягоду, был сделан пару лет назад. Это мой автопортрет, снятый с помощью таймера, в средневековом ренессансном наряде, который я сама сшила. А вдохновилась я картиной Гироламо Форабоско «Магдалина», — рассказала журналисту НГС сама Ребекка Лорд. — Старинная живопись вдохновляет меня на создание многих фотообразов и портретов. Хочется напомнить людям о тех чистых старинных идеалах красоты, женственности, эстетике, о глубине человеческой души, о многом, что сейчас уже не так ценится.

