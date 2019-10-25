Таки недоразумение! Девушкой с картины «Хранительница Сибири» оказалась религиозная еврейка из Израиля

В конце сентября известная художница Марина Ягода нарисовала на фасаде пятиэтажки в Новосибирске огромные граффити — девушку с соболем, символизирующую хранительницу Сибири. Спустя три недели произошел курьез: выяснилось, что картина срисована с фотографии реальной девушки — и она даже близко не сибирячка.
«Хранительницу Сибири» зовут Ребекка Лорд, а живет она в Израиле. Девушка совершенно случайно узнала, что теперь её портрет красуется на стене самого обычного новосибирского дома.
— Я не знала об этом, пока моя подписчица не увидела в сторис у одной женщины картину на стене. Подписчица узнала меня и поделилась. Снимок, который вдохновил художницу Марину Ягоду, был сделан пару лет назад. Это мой автопортрет, снятый с помощью таймера, в средневековом ренессансном наряде, который я сама сшила. А вдохновилась я картиной Гироламо Форабоско «Магдалина», — рассказала журналисту НГС сама Ребекка Лорд. — Старинная живопись вдохновляет меня на создание многих фотообразов и портретов. Хочется напомнить людям о тех чистых старинных идеалах красоты, женственности, эстетике, о глубине человеческой души, о многом, что сейчас уже не так ценится.
В русскоязычном сообществе Израиля вовсю обсуждают недоразумение.
— Моя знакомая (Ребекка Лорд. — Прим. авт.) пишет в своем Facebook: «Одна художница нарисовала портрет "Хранительница Сибири", используя мой фотопортрет в средневековом наряде, на пятиэтажном жилом доме. Подозреваю, что художница даже не знает, кому принадлежит лицо на снимке». Знакомая лишь посмеялась. Только иронично вышло: хранительница Сибири — религиозная еврейка из Иерусалима, — делится одна из жительниц Израиля.
Ребекка Лорд сейчас живет в Иерусалиме и занимается созданием женственной романтической и скромной одежды, а также является моделью, фотографом и блогером. Ситуацию со своим портретом, изображенным на фасаде пятиэтажки в Новосибирске, девушка воспринимает с юмором и теплотой.
— Мне очень радостно, что мои работы вдохновляют других художников и могут теперь радовать жителей Новосибирска, которые будут проходить мимо не серой стены, а сказочных сюжетов, — поделилась с НГС Ребекка Лорд. — Приятно быть причастной, хоть и косвенно.
В социальных сетях, общаясь со своими подписчиками, Ребекка Лорд искренне восхищается художницей Мариной Ягодой, отмечая, что разрисовать стену пятиэтажного дома, «выбить согласие мэрии и собрать средства» — настоящее чудо. И говорит, что уже пообщалась с художницей: как только выяснилось недоразумение, Марина Ягода сама написала израильтянке.
До самой Марины Ягоды корреспонденту НГС дозвониться не удалось: художница находится за пределами Новосибирска.
Граффити «Хранительница Сибири» появились там, где в прошлом году срубили несколько десятков деревьев — на их месте хотят построить 8-этажный бизнес-центр. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку.