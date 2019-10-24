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Криминал

В Новосибирске начался суд по делу о похищении бегуньи Елены Рухляды: процесс закрыли для публики

На скамье подсудимых бывший муж спортсменки

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Суд над Ярославом Фокиным пройдёт в закрытом режиме

Суд над Ярославом Фокиным пройдёт в закрытом режиме

Сегодня, 24 октября, Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о похищении бегуньи Елены Рухляды.

На скамье подсудимых оказался её бывший муж Ярослав Фокин.

Всех посторонних попросили покинуть зал заседаний: суд пройдёт в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали подсудимый, его адвокат, гособвинитель и сама Елена Рухляда, передаёт корреспондент НГС из Заельцовского районного суда.

Подсудимый сейчас находится под стражей. По наблюдениям корреспондента НГС, в суд он приехал в приподнятом настроении. Пока судья выносил решение о закрытии судебного заседания, одна из знакомых спросила у подсудимого, почему он веселится. 

— Да просто людей давно не видел, – ответил Ярослав Фокин.

Ярослава Фокина обвиняют по четырём статья Уголовного кодекса: «Нарушение неприкосновенности жилища», «Незаконное лишение свободы», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Похищение».

По версии следствия, 18 июня 2019 года он проник в квартиру экс-супруги против её воли, связал и спортсменку, и мужчину, который был в доме. После этого похититель посадил бегунью в машину, вывез в лес на берег Оби. Там похититель и его жертва пересели в заранее приготовленную лодку и поплыли вниз по течению. Спортсменку искали всем городом и в итоге нашли живой на следующий день в лесу на территории Кубовинского сельсовета.

Ранее НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал обо всех деталях поиска пропавшей, а также передавал воспоминания знакомых Елены о её бывшем муже.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Гость
    24 окт 2019 в 14:43

    А покушение на убийство почему не завели? И оставление в опасности

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 14:53

    Дурковатый вид у парня. Или прикидывается.

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 14:40

    Медленно бегает, раз ее смогли догнать.