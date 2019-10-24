В Новосибирске начался суд по делу о похищении бегуньи Елены Рухляды: процесс закрыли для публики

Сегодня, 24 октября, Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о похищении бегуньи Елены Рухляды.

На скамье подсудимых оказался её бывший муж Ярослав Фокин.

Всех посторонних попросили покинуть зал заседаний: суд пройдёт в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали подсудимый, его адвокат, гособвинитель и сама Елена Рухляда, передаёт корреспондент НГС из Заельцовского районного суда.

Подсудимый сейчас находится под стражей. По наблюдениям корреспондента НГС, в суд он приехал в приподнятом настроении. Пока судья выносил решение о закрытии судебного заседания, одна из знакомых спросила у подсудимого, почему он веселится.