В Новосибирске начался суд по делу о похищении бегуньи Елены Рухляды: процесс закрыли для публики

Сегодня, 24 октября, Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о похищении бегуньи Елены Рухляды.
На скамье подсудимых оказался её бывший муж Ярослав Фокин.
Всех посторонних попросили покинуть зал заседаний: суд пройдёт в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали подсудимый, его адвокат, гособвинитель и сама Елена Рухляда, передаёт корреспондент НГС из Заельцовского районного суда.
Подсудимый сейчас находится под стражей. По наблюдениям корреспондента НГС, в суд он приехал в приподнятом настроении. Пока судья выносил решение о закрытии судебного заседания, одна из знакомых спросила у подсудимого, почему он веселится.
— Да просто людей давно не видел, – ответил Ярослав Фокин.
Ярослава Фокина обвиняют по четырём статья Уголовного кодекса: «Нарушение неприкосновенности жилища», «Незаконное лишение свободы», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Похищение».
По версии следствия, 18 июня 2019 года он проник в квартиру экс-супруги против её воли, связал и спортсменку, и мужчину, который был в доме. После этого похититель посадил бегунью в машину, вывез в лес на берег Оби. Там похититель и его жертва пересели в заранее приготовленную лодку и поплыли вниз по течению. Спортсменку искали всем городом и в итоге нашли живой на следующий день в лесу на территории Кубовинского сельсовета.
Ранее НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал обо всех деталях поиска пропавшей, а также передавал воспоминания знакомых Елены о её бывшем муже.