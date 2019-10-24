«Она шлёт нам сотни дорогущих СМС»: орлица Мин залетела в Иран и едва не разорила сибирских учёных

Орлица Мин неожиданно сменила маршрут, и её датчик отправил слишком дорогие сообщения учёным Фото: Telegram-канал «Экспедиционные картинки»

Степная орлица Мин разоряет проект, которым занимались в том числе новосибирские волонтёры и учёные — птица летает с датчиком, который регистрирует её местонахождение и отсылает СМС о перемещениях орнитологам. Орлица неожиданно изменила свой маршрут, и стоимость сообщений, которые приходят учёным, резко возросла. Проект по отслеживанию степных орлов организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников. По словам координатора Центра реабилитации диких животных Новосибирска Алисы Богомоловой, в проекте уже не первый год участвуют местные волонтёры, а также научный руководитель центра, орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер.

Как пишет Елена Шнайдер в своём Telegram-канале «Экспедиционные картинки», слежение за птицами с помощью GPS-GSM технологии, как правило, ненакладное. Датчик с заданной частотой связывается со спутниками системы GPS, получает координаты птицы, записывает их во внутреннюю память и собирает их в СМС, которые получают учёные, как только птица оказывается в зоне действия сети. Всего учёные наблюдают за 13 птицами. Исследователи рассчитывали, что после отдыха в Казахстане птицы вернутся в Россию и только затем отправятся в Иран, Саудовскую Аравию и Египет. Но одна из них нарушила планы учёных. — Орлица Мин родом из Хакасии. Птица, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все её летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалочке в Иране, она шлёт нам сотни дорогущих СМС со своими летними локациями… по 49 рублей за штуку, истратив весь коллективный кредит наших орлов, — уточнила эксперт.



Обычно сообщения, которое присылают датчики, стоят от 2 до 15 рублей. — Существуют гранты, за которые борются наши орнитологи, но в этом году они не просчитали, что одна из отслеживаемых орлиц внезапно сменит свой маршрут. Поэтому и была запущена акция «Закинь орлу на мобилку!», которая продлится до конца 2019 года, — уточнила Алиса Богомолова.

Она отметила, что сейчас у неравнодушных жителей России появилась возможность напрямую отправить деньги на «орлиный номер», после чего средства распределяются по всем орлам. Орнитологи также предлагают в режиме реального времени следить «за покорением» орлами юга России на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.

На балансе учёных 13 орлов, перемещения которых они отслеживают Фото: Telegram-канал «Экспедиционные картинки»