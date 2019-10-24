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Милота

«Она шлёт нам сотни дорогущих СМС»: орлица Мин залетела в Иран и едва не разорила сибирских учёных

Проект по наблюдению за орлами, в котором участвуют новосибирцы, принёс неожиданный убыток

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Орлица Мин неожиданно сменила маршрут, и её датчик отправил слишком дорогие сообщения учёным

Орлица Мин неожиданно сменила маршрут, и её датчик отправил слишком дорогие сообщения учёным

Степная орлица Мин разоряет проект, которым занимались в том числе новосибирские волонтёры и учёные — птица летает с датчиком, который регистрирует её местонахождение и отсылает СМС о перемещениях орнитологам. Орлица неожиданно изменила свой маршрут, и стоимость сообщений, которые приходят учёным, резко возросла.

Проект по отслеживанию степных орлов организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников. По словам координатора Центра реабилитации диких животных Новосибирска Алисы Богомоловой, в проекте уже не первый год участвуют местные волонтёры, а также научный руководитель центра, орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер.

Как пишет Елена Шнайдер в своём Telegram-канале «Экспедиционные картинки», слежение за птицами с помощью GPS-GSM технологии, как правило, ненакладное. Датчик с заданной частотой связывается со спутниками системы GPS, получает координаты птицы, записывает их во внутреннюю память и собирает их в СМС, которые получают учёные, как только птица оказывается в зоне действия сети.

Всего учёные наблюдают за 13 птицами. Исследователи рассчитывали, что после отдыха в Казахстане птицы вернутся в Россию и только затем отправятся в Иран, Саудовскую Аравию и Египет. Но одна из них нарушила планы учёных.

— Орлица Мин родом из Хакасии. Птица, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все её летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалочке в Иране, она шлёт нам сотни дорогущих СМС со своими летними локациями… по 49 рублей за штуку, истратив весь коллективный кредит наших орлов, — уточнила эксперт.

Обычно сообщения, которое присылают датчики, стоят от 2 до 15 рублей.

— Существуют гранты, за которые борются наши орнитологи, но в этом году они не просчитали, что одна из отслеживаемых орлиц внезапно сменит свой маршрут. Поэтому и была запущена акция «Закинь орлу на мобилку!», которая продлится до конца 2019 года, — уточнила Алиса Богомолова.

Она отметила, что сейчас у неравнодушных жителей России появилась возможность напрямую отправить деньги на «орлиный номер», после чего средства распределяются по всем орлам. Орнитологи также предлагают в режиме реального времени следить «за покорением» орлами юга России на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.

На балансе учёных 13 орлов, перемещения которых они отслеживают

На балансе учёных 13 орлов, перемещения которых они отслеживают

В начале октября новосибирцы часто находили пёстрых дроздов. Эти редкие перелётные птицы, сбитые с толку тёплой погодой в Новосибирске, залетали в город и теряли ориентиры из-за яркого света.

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    КОММЕНТАРИИ (32)

    Весёлый НЕ молочник
    24 окт 2019 в 16:27

    В "великой стране" великие акции :
    - скинемся на лечение больных детей
    - скинемся на еду в зоопарк
    - закинь орлу на мобилку

    Но вот господа Ротенберги , чья дочь ВПЕРВЫЕ попала в список Форбс получали помощь из бюджета после введения санкций ....точно так же бедный господин Дерипаска .... они скидываются орлам на мобильник , может кто знает ??

    Helga
    24 окт 2019 в 16:27

    Африке простили 20 млрд.дол., а на фоне этого россияне скидываются ученым на исследования...

    Гость
    24 окт 2019 в 16:26

    Ахахах, вспомнилась прошлогодняя история, как у одного мужика ворота на даче с GSM-реле и управлением через SMS вогнали его в долги, так как оказалось, что ворота каким-то образом через эти SMS подписались на кучу платных услуг от МТС. :)