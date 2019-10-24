Власти объявили о новом ремонте пути в Академгородок: на всей Владимировской поменяют асфальт

В 2020 году продолжится ремонт трёх дорог, на которых шли работы в этом году

— Мы сформировали проект плана основного БКАДа (программа «Безопасные и качественные автодороги». — Прим. ред.). Туда вошли три переходящих объекта реконструкции — это улицы 2-я Станционная, Большая (эти две улицы входят в один объект. — Прим. ред. ), Кедровая и Гусинобродское шоссе. Больше половины денег эти объекты съедают. Остаются 500 миллионов, которые нужно распределить на новые объекты, — рассказал Дёмин.

Как сообщил руководитель МКУ «Управления дорожного строительства» Юрий Дёмин, деньги поделят поровну между объектами, которые не завершили в 2019 году, и новыми участками дорог.

Мэрия рассказала, какие участки дорог отремонтируют в 2020 году — на 6 объектов потратят больше миллиарда рублей.

По его словам, финансы пойдут на продолжение реконструкции Бердского шоссе от проспекта Строителей и до границы города, а также от остановки «Матвеевка» до остановки «Посёлок РМЗ».

Помимо реконструкции дороги, на этих участках будет обустроен газон и поставлено ограждение, которое защитит траву от колёс машин.

— Третий объект ремонта — это улица Владимировская вся. Фактически это выполнение задачи по проекту Академгородок 2.0, — добавил Юрий Дёмин.

Он уточнил, что Владимировская — начало пути в Академгородок, который продолжается по Фабричной, Большевистской и Бердскому шоссе.

Кроме того, отметил начальник УДС, в программу войдёт ликвидация 4 мест ДТП. Например, перекрёсток Бердского шоссе и проспекта Строителей. На нём появятся новые знаки, сам перекрёсток расширят и капитально отремонтируют.

В этом году по программе БКАД ремонтировали Красный проспект — работы шли на дороге всё лето, а благоустройство продолжается до сих пор.