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Дороги и транспорт

Власти объявили о новом ремонте пути в Академгородок: на всей Владимировской поменяют асфальт

Всего в планах на 2020 год ремонт дорог на 6 объектах

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В 2020 году продолжится ремонт трёх дорог, на которых шли работы в этом году

В 2020 году продолжится ремонт трёх дорог, на которых шли работы в этом году

Мэрия рассказала, какие участки дорог отремонтируют в 2020 году — на 6 объектов потратят больше миллиарда рублей.

Как сообщил руководитель МКУ «Управления дорожного строительства» Юрий Дёмин, деньги поделят поровну между объектами, которые не завершили в 2019 году, и новыми участками дорог.

— Мы сформировали проект плана основного БКАДа (программа «Безопасные и качественные автодороги». — Прим. ред.). Туда вошли три переходящих объекта реконструкции — это улицы 2-я Станционная, Большая (эти две улицы входят в один объект. — Прим. ред.), Кедровая и Гусинобродское шоссе. Больше половины денег эти объекты съедают. Остаются 500 миллионов, которые нужно распределить на новые объекты, — рассказал Дёмин.

По его словам, финансы пойдут на продолжение реконструкции Бердского шоссе от проспекта Строителей и до границы города, а также от остановки «Матвеевка» до остановки «Посёлок РМЗ».

Помимо реконструкции дороги, на этих участках будет обустроен газон и поставлено ограждение, которое защитит траву от колёс машин.

— Третий объект ремонта — это улица Владимировская вся. Фактически это выполнение задачи по проекту Академгородок 2.0, — добавил Юрий Дёмин.

Он уточнил, что Владимировская — начало пути в Академгородок, который продолжается по Фабричной, Большевистской и Бердскому шоссе.

Кроме того, отметил начальник УДС, в программу войдёт ликвидация 4 мест ДТП. Например, перекрёсток Бердского шоссе и проспекта Строителей. На нём появятся новые знаки, сам перекрёсток расширят и капитально отремонтируют. 

В этом году по программе БКАД ремонтировали Красный проспект — работы шли на дороге всё лето, а благоустройство продолжается до сих пор.

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    КОММЕНТАРИИ (67)

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    24 окт 2019 в 15:30

    Владимировская - самый короткий путь в окадэм.
    Особенно 2.0

    24 окт 2019 в 15:59

    Предлагаю мэрии отремонтировать улицу Тайгинская, как начало пути в Академгородок 2.0

    Бывалый
    24 окт 2019 в 15:56

    Москвичи, что ли, статьи пишут? Где Владимировская и где Академгородок? Почему дорога в Академ начинается с Владиимировской? А не с Д.Ковальчук? А если с Д.Ковальчук, то почему не с Плановой или Жуковского? Может сразу с Кубовой и съезда с Северного обхода?..