Дочь миллиардера Ротенберга, владеющая новосибирским ТРЦ, вошла в топ-10 богатейших женщин России

Лилия Ротенберг заняла 6-е место в этом списке. По данным Forbes, ей принадлежит доля в холдинге TPS Real Estate: состояние женщины оценивается в 500 миллионов долларов. В 2018 году Ротенберг находилась в топ-25 на 7-м месте.

Рейтинг богатейших женщин России опубликовал в этот четверг, 24 октября, журнал Forbes. В десятку самых состоятельных россиянок вошла 41-летняя дочь миллиардера Аркадия Ротенберга — Лилия Ротенберг, компания которой владеет в числе прочих новосибирским торговым центром.

— Компания TPS Real Estate владеет пятью торговыми комплексами в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске. Первоначально доля в компании принадлежала Аркадию Ротенбергу, но в 2014 году США и Евросоюз включили его в санкционные списки, и его долю выкупил сын Игорь Ротенберг, который после этого попал в рейтинг Forbes. История повторилась в 2018 году: в апреле Игоря Ротенберга включили в санкционный список Минфина США, и доля в TPS Real Estate перешла к его сестре Лилии, — объясняет Forbes успех Лилии Ротенберг.

По данным «Контур.Фокуса», холдинг TPS Real Estate управляет компанией «ТПС Недвижимость», в которую входит ТРЦ «Галерея Новосибирск».



На первом месте в топ-25 находится Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Её состояние Forbes оценил в 1,2 миллиарда долларов. Замыкает рейтинг теннисистка Мария Шарапова с капиталом в 180 миллионов долларов.



Жители Новосибирска и люди, ведущие тут бизнес, часто попадают в рейтинги Forbes. Весной в топ-200 богатейших бизнесменов страны попали владельцы местных магазинов и аэропорта. А не так давно Forbes отметил не конкретных людей, а зарегистрированные в Новосибирске компании.