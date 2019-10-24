Травмпункты Новосибирска на одной карте: куда бежать с переломом или вывихом (надеемся, не пригодится)

Нужно очень постараться, чтобы не упасть на скользких новосибирских улицах

Резкое похолодание в середине октября привело к появлению гололёда на улицах Новосибирска. Отсюда и всплеск обращений в травмпункты.



В этом году первый снег выпал 18 октября. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются перепады температур, что станет причиной очередного гололёда. НГС подготовил памятку с информацией о травмпунктах Новосибирска, куда можно обратиться в любое время суток. Сохраните картинку на всякий случай, но надеемся, что она вам не пригодится.