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Травмпункты Новосибирска на одной карте: куда бежать с переломом или вывихом (надеемся, не пригодится)

Сохраняйте памятку: зима длинная, дороги скользкие

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Нужно очень постараться, чтобы не упасть на скользких новосибирских улицах

Нужно очень постараться, чтобы не упасть на скользких новосибирских улицах

Резкое похолодание в середине октября привело к появлению гололёда на улицах Новосибирска. Отсюда и всплеск обращений в травмпункты.

В этом году первый снег выпал 18 октября. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются перепады температур, что станет причиной очередного гололёда. НГС подготовил памятку с информацией о травмпунктах Новосибирска, куда можно обратиться в любое время суток. Сохраните картинку на всякий случай, но надеемся, что она вам не пригодится.

Адреса детских травмпунктов в Новосибирске

Круглосуточный детский травмпункт работает на Красном проспекте, 3. Телефон: (383) 347–81–13. 

В Дзержинском районе — на Трикотажной, 31. График работы: с 8:00 до 20:00, телефон: (383) 279–16–56.

Для Ленинского и Кировского районов — на Сибиряков-Гвардейцев, 36. График: с 8:00 до 20:00, телефон: (383) 314–46–43. 

Адреса взрослых травмунктов:

Ленинский район: городская поликлиника № 26 (2-й переулок Пархоменко, 7), телефон: (383) 351–62–34, круглосуточно.

Октябрьский район:

  • городская поликлиника № 2 (Московская, 89), телефон: (383) 264‒36‒81, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 15:00.
  • Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 (Тургенева, 155), тел.: 266–08–82, с понедельника по пятницу с 20:00 до 8:00, по субботам с 15:00 до 24:00, по воскресеньям — круглосуточно.

Дзержинский район: Проспект Дзержинского, 44, тел.: (383) 279–22–11, круглосуточно.

Калининский район: Александра Невского, 9, тел.: (383) 276‒74‒08, круглосуточно.

Центральный район: Серебренниковская, 42, тел.: (383) 223‒33‒96, круглосуточно.

Заельцовский район: Залесского, 6, к.6, тел.: (383) 236‒73‒09, круглосуточно.

Первомайский район: Героев Революции, 5, тел.: (383) 337‒11‒03, круглосуточно.

Советский район:

  • Пирогова, 25/3, тел.: (383) 330‒93‒18, круглосуточно;
  • Мухачёва, 5/4, тел.: (383) 345‒11‒43, круглосуточно. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость(Точняк,Вопрос)
    24 окт 2019 в 19:05

    Можно в чоп обратится.сотрудники обучены оказанию первой помощи,потом доставят на машине гбр до ближайшего медучреждения.

    Точняк...
    24 окт 2019 в 19:04

    Лучше всего - на Богаткова.

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 19:03

    Люди, выпучив глаза, долбясь в смартфон, как дикари, как будто снега и льда не видели ни разу. Сноровки вообще нет, падают шлашмя чуть где подкатан снежок.