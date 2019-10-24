Травмпункты Новосибирска на одной карте: куда бежать с переломом или вывихом (надеемся, не пригодится)

Резкое похолодание в середине октября привело к появлению гололёда на улицах Новосибирска. Отсюда и всплеск обращений в травмпункты.
В этом году первый снег выпал 18 октября. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются перепады температур, что станет причиной очередного гололёда. НГС подготовил памятку с информацией о травмпунктах Новосибирска, куда можно обратиться в любое время суток. Сохраните картинку на всякий случай, но надеемся, что она вам не пригодится.
Адреса детских травмпунктов в Новосибирске
Круглосуточный детский травмпункт работает на Красном проспекте, 3. Телефон: (383) 347–81–13.
В Дзержинском районе — на Трикотажной, 31. График работы: с 8:00 до 20:00, телефон: (383) 279–16–56.
Для Ленинского и Кировского районов — на Сибиряков-Гвардейцев, 36. График: с 8:00 до 20:00, телефон: (383) 314–46–43.
Адреса взрослых травмунктов:
Ленинский район: городская поликлиника
Октябрьский район:
- городская поликлиника
№ 2(Московская, 89), телефон: (383) 264‒36‒81, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 15:00.
- Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 2(Тургенева, 155), тел.: 266–08–82, с понедельника по пятницу с 20:00 до 8:00, по субботам с 15:00 до 24:00, по воскресеньям — круглосуточно.
Дзержинский район: Проспект Дзержинского, 44, тел.: (383) 279–22–11, круглосуточно.
Калининский район: Александра Невского, 9, тел.: (383) 276‒74‒08, круглосуточно.
Центральный район: Серебренниковская, 42, тел.: (383) 223‒33‒96, круглосуточно.
Заельцовский район: Залесского, 6, к.6, тел.: (383) 236‒73‒09, круглосуточно.
Первомайский район: Героев Революции, 5, тел.: (383) 337‒11‒03, круглосуточно.
Советский район:
- Пирогова, 25/3, тел.: (383) 330‒93‒18, круглосуточно;
- Мухачёва, 5/4, тел.: (383) 345‒11‒43, круглосуточно.