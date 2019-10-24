Нужно больше камер: суд потребовал от мэрии поставить видеонаблюдение вокруг Бугринской рощи

Суд Кировского района Новосибирска встал на сторону прокуратуры, которая просила у мэрии выделить деньги на камеры видеонаблюдения для парка «Бугринская роща».
— Отсутствие данной системы отрицательно сказывается на безопасности, поскольку может способствовать совершению каких-либо противоправных деяний в отношении посетителей, работников учреждения [ПКиО «Бугринская роща»]. Это за собой может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерба имуществу, — пояснила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кировского района Виктория Эртель.
Она рассказала, что прокуратура Кировского района провела проверку, чтобы выяснить, соблюдают ли в парке «Бугринская роща» законодательство о противодействии терроризму.
Как выяснилось, корпус и территория парка не оборудованы «системой охранного телевидения». При этом в месяц парк посещают сотни горожан, в нём работают 67 человек. Это объект первой категории опасности и, согласно требованиям к его антитеррористической защищённости, по периметру и на территории парка должно быть видеонаблюдение.
По словам Виктории Эртель, из-за этого прокуратура района обратилась в суд. Прокуратура попросила, чтобы городской департамент культуры, спорта и молодежной политики выделил деньги на установку системы охранного телевидения в парке, а администрация парка «Бугринская роща» при поступлении денег установила эту систему на территории.
— Сегодня было рассмотрено данное дело. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме, — сообщила Виктория Эртель.
Согласно решению суда, выделить деньги на систему охранного телевидения мэрия должна не позже, чем через три месяца после вступления решения в законную силу.
Как сообщила корреспонденту НГС вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, городские власти готовы исполнить решение суда.
— Это действительно нужно делать, просто у нас не хватало средств для того, чтобы сделать во всех парках достойное видеонаблюдение, — пояснила Анна Терешкова.
Она уточнила, что видеонаблюдение в Бугринской роще есть и сейчас, но не по всему периметру, а только в центральной части парка. В целом в Новосибирске сейчас нет парков, в которых бы совсем не было видеокамер, но в некоторых случаях эти системы ещё нужно дооборудовать.
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