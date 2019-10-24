Нужно больше камер: суд потребовал от мэрии поставить видеонаблюдение вокруг Бугринской рощи

В мэрии пояснили, что видеонаблюдение в Бугринской роще есть и сейчас, но его недостаточно

— Отсутствие данной системы отрицательно сказывается на безопасности, поскольку может способствовать совершению каких-либо противоправных деяний в отношении посетителей, работников учреждения [ПКиО «Бугринская роща»]. Это за собой может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерба имуществу, — пояснила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кировского района Виктория Эртель.

Суд Кировского района Новосибирска встал на сторону прокуратуры, которая просила у мэрии выделить деньги на камеры видеонаблюдения для парка «Бугринская роща».

Она рассказала, что прокуратура Кировского района провела проверку, чтобы выяснить, соблюдают ли в парке «Бугринская роща» законодательство о противодействии терроризму.

Как выяснилось, корпус и территория парка не оборудованы «системой охранного телевидения». При этом в месяц парк посещают сотни горожан, в нём работают 67 человек. Это объект первой категории опасности и, согласно требованиям к его антитеррористической защищённости, по периметру и на территории парка должно быть видеонаблюдение.

По словам Виктории Эртель, из-за этого прокуратура района обратилась в суд. Прокуратура попросила, чтобы городской департамент культуры, спорта и молодежной политики выделил деньги на установку системы охранного телевидения в парке, а администрация парка «Бугринская роща» при поступлении денег установила эту систему на территории.

— Сегодня было рассмотрено данное дело. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме, — сообщила Виктория Эртель.

Согласно решению суда, выделить деньги на систему охранного телевидения мэрия должна не позже, чем через три месяца после вступления решения в законную силу.