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Дороги и транспорт

Два новосибирца встали у знака «кирпич» и стали стыдить проезжающих приставов. В ответ им нахамили

Блогеры передадут информацию о нарушителях в полицию

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Блогеры встали под знаком «Въезд запрещён» у здания ФССП и снимали всех, кто пытался нарушить правила

Блогеры встали под знаком «Въезд запрещён» у здания ФССП и снимали всех, кто пытался нарушить правила

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, сняли на видео автомобили судебных приставов, которые проезжают под знак «кирпич».

Как объяснил корреспонденту НГС Новичков, на проезд к зданию судебных приставов на Красном проспекте, 86/1 им пожаловались подписчики. В этом здании расположено УФССП по Новосибирской области. На проезде к зданию стоит знак «кирпич» с табличкой «кроме служебного транспорта».

Блогеры съездили на место и сделали ролик, в который попали несколько машин ФССП, проезжающие под «кирпич». Они останавливали автомобили, которые пытались проехать и объясняли водителям, что табличка не имеет законной силы.

— Впечатления очень негативные, реакция приставов просто из рук вон. Хамство и нежелание элементарно выслушать нас. Так там ещё и лица похожие на бандитов приехали потом к ним на подмогу. Мы будем обращаться в полицию. Все номера нарушителей у нас записаны, — рассказал Денис Новичков.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский». Публикуем несколько минут из этого ролика.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ФССП, если сотрудники нарушили правила дорожного движения, то в этом должны разбираться в Госавтоинспекции. На вопрос корреспондента, будет ли проведена внутренняя проверка в пресс-службе, не смогли ответить и попросили направить запрос.

Как объяснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, такая пояснительная табличка действительно есть, однако в правилах дорожного движения она не прописана. 

— Не забываем, что если дорожный знак 3.2 — знак «Проезд запрещён», если это дворовая территория или проезд к административному зданию, то граждане, там живущие или работающие, имеют право проехать. Если же это знак 3.1, так называемый «кирпич», то его ни в коем образе нарушать нельзя, — объяснил Владислав Савченков.

Это не первое резонансное видео борцов с захватом городских парковок. Так, в середине сентября Денис Новичков и Антон Соколов сняли на видео чиновников администрации Ленинского района города, которые нарушают ПДД. После видео в администрации собрали всех чиновников и напомнили им, как нужно правильно ездить по дорогам.

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    КОММЕНТАРИИ (89)

    24 окт 2019 в 13:06

    Кирпич и табличка кроме служебного транспорта. Блохерам чиго надо? Приставы на служебных авт

    Здорово!
    24 окт 2019 в 13:12

    Здорово, молодцы блогеры, спасибо.
    Показали лицо этих "слуг закона".
    Особо характерен комментарий из ФССП: это не ваше дело, кому положено, тот разберётся.
    Не справляются "те, кому положено", ох, не справляются, в этом всё и дело.

    ЫЫЫ
    24 окт 2019 в 13:07

    Против ветра всё это. Пора покрышки жечь...