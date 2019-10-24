Два новосибирца встали у знака «кирпич» и стали стыдить проезжающих приставов. В ответ им нахамили

Блогеры встали под знаком «Въезд запрещён» у здания ФССП и снимали всех, кто пытался нарушить правила Фото: скриншот видео

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, сняли на видео автомобили судебных приставов, которые проезжают под знак «кирпич».

Как объяснил корреспонденту НГС Новичков, на проезд к зданию судебных приставов на Красном проспекте, 86/1 им пожаловались подписчики. В этом здании расположено УФССП по Новосибирской области. На проезде к зданию стоит знак «кирпич» с табличкой «кроме служебного транспорта». Блогеры съездили на место и сделали ролик, в который попали несколько машин ФССП, проезжающие под «кирпич». Они останавливали автомобили, которые пытались проехать и объясняли водителям, что табличка не имеет законной силы.

— Впечатления очень негативные, реакция приставов просто из рук вон. Хамство и нежелание элементарно выслушать нас. Так там ещё и лица похожие на бандитов приехали потом к ним на подмогу. Мы будем обращаться в полицию. Все номера нарушителей у нас записаны, — рассказал Денис Новичков. Видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский». Публикуем несколько минут из этого ролика.

Видео: YouTube-канал «Новосибирский»

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ФССП, если сотрудники нарушили правила дорожного движения, то в этом должны разбираться в Госавтоинспекции. На вопрос корреспондента, будет ли проведена внутренняя проверка в пресс-службе, не смогли ответить и попросили направить запрос. Как объяснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, такая пояснительная табличка действительно есть, однако в правилах дорожного движения она не прописана. — Не забываем, что если дорожный знак 3.2 — знак «Проезд запрещён», если это дворовая территория или проезд к административному зданию, то граждане, там живущие или работающие, имеют право проехать. Если же это знак 3.1, так называемый «кирпич», то его ни в коем образе нарушать нельзя, — объяснил Владислав Савченков.