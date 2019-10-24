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Два пассажира устроили дебош в Толмачёво: их сняли с чартера и не пустили в Таиланд

Они неадекватно себя вели и пытались поссориться с другими пассажирами

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Пассажиров сняли с утреннего чартерного рейса в Таиланд

Пассажиров сняли с утреннего чартерного рейса в Таиланд

В новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали двух буйных пассажиров, которые собирались лететь в Таиланд.

Инцидент случился утром в среду, 23 октября, при посадке на чартерный рейс, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о неадекватном поведении двоих пассажиров во время посадки в самолет, который готовился к вылету на Пхукет. По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами, — сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её данным, экипаж самолёта решил снять пассажиров с рейса, после этого дебоширов задержала полиция. Задержанные оказались жителями Омска.

При этом пассажиры отказались выполнять требования полицейских: отказались от медицинского освидетельствования и неадекватно себя вели, уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Ирина Волк добавила, что полицейские составили в отношении дебоширов протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и передали материалы в суд.

В Обском городском суде корреспонденту НГС уточнили, что каждого из нарушителей оштрафовали на 500 рублей.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, утренний чартерный рейс из Новосибирска на Пхукет 23 октября выполняла авиакомпания Nordwind Airlines. Вместо запланированных 6:20 чартер вылетел в 6:54.

В мае полиция задержала авиадебошира перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва. По информации Telegram-канала Baza, пассажир поднимался на борт с сигаретой и после замечания стюардессы устроил потасовку, ударив командира воздушного судна и второго пилота.

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    КОММЕНТАРИИ (54)

    блондинка
    24 окт 2019 в 11:21

    Вот это наказание! Аж кровь в жилах стынет.Пятьсот рублей!

    Гость
    24 окт 2019 в 11:19

    Упитанные лысики с квадратными челюстями, как под копирку. Типичный "ТАГИИИИИЛ".

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 11:30

    Почему название аэропорта пишут сокращенно? Надо писать Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И.Покрышкина. Иначе, для чего всей страной голосовали, выбирая названия и расходуя на это народные деньги?