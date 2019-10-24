Два пассажира устроили дебош в Толмачёво: их сняли с чартера и не пустили в Таиланд

В новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали двух буйных пассажиров, которые собирались лететь в Таиланд.
Инцидент случился утром в среду, 23 октября, при посадке на чартерный рейс, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о неадекватном поведении двоих пассажиров во время посадки в самолет, который готовился к вылету на Пхукет. По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами, — сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её данным, экипаж самолёта решил снять пассажиров с рейса, после этого дебоширов задержала полиция. Задержанные оказались жителями Омска.
При этом пассажиры отказались выполнять требования полицейских: отказались от медицинского освидетельствования и неадекватно себя вели, уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
Ирина Волк добавила, что полицейские составили в отношении дебоширов протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и передали материалы в суд.
В Обском городском суде корреспонденту НГС уточнили, что каждого из нарушителей оштрафовали на 500 рублей.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, утренний чартерный рейс из Новосибирска на Пхукет 23 октября выполняла авиакомпания Nordwind Airlines. Вместо запланированных 6:20 чартер вылетел в 6:54.
В мае полиция задержала авиадебошира перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва. По информации Telegram-канала Baza, пассажир поднимался на борт с сигаретой и после замечания стюардессы устроил потасовку, ударив командира воздушного судна и второго пилота.