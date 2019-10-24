Два пассажира устроили дебош в Толмачёво: их сняли с чартера и не пустили в Таиланд

Пассажиров сняли с утреннего чартерного рейса в Таиланд Фото: мвд.рф

В новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали двух буйных пассажиров, которые собирались лететь в Таиланд. Инцидент случился утром в среду, 23 октября, при посадке на чартерный рейс, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о неадекватном поведении двоих пассажиров во время посадки в самолет, который готовился к вылету на Пхукет. По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами, — сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её данным, экипаж самолёта решил снять пассажиров с рейса, после этого дебоширов задержала полиция. Задержанные оказались жителями Омска. При этом пассажиры отказались выполнять требования полицейских: отказались от медицинского освидетельствования и неадекватно себя вели, уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. Ирина Волк добавила, что полицейские составили в отношении дебоширов протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и передали материалы в суд. В Обском городском суде корреспонденту НГС уточнили, что каждого из нарушителей оштрафовали на 500 рублей. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, утренний чартерный рейс из Новосибирска на Пхукет 23 октября выполняла авиакомпания Nordwind Airlines. Вместо запланированных 6:20 чартер вылетел в 6:54.

Видео: мвд.рф