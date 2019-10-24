Приходят есть шаурму — а от заведения только каркас: в 2ГИСе появились отзывы на недостроенное кафе

Круглосуточное кафе «Грильница» на Ленина пока выглядит так Фото: Стас Соколов

В справочнике 2ГИС стали появляться отзывы на заведение, которое ещё не открыли — на улице Ленина сейчас только строят кафе сети «Грильница», но в справочнике оно уже значится как работающее. В карточке строящегося кафе справочника 2ГИС указано, что оно работает круглосуточно. Также там есть пометка, что открытие будет в конце октября, но пользователи всё равно принимают заведение за работающее и возмущаются, когда понимают, что это не так. Владельцев «Грильницы» не устроил старый павильон, они его снесли и строят сейчас на его месте новый. В настоящий момент ведется монтаж стального каркаса будущего помещения.



«На мой взгляд, не честно выставлять новый адрес, когда по факту у вас там ещё помещение на этапе строительства. Телефона в карточке нет. Я, доверившись предоставленной информации, потерял время и не обнаружил заведения по указанному адресу», — пишет один из пользователей. В 2ГИС также можно ставить оценки заведению. Сейчас средний балл этой «Грильницы» — 2,5.

В компании 2ГИС прокомментировали ситуацию. — Это ошибка, которую исправим. Сейчас выясняем, как она случилась, — сообщил руководитель отдела PR 2ГИС Максим Бугаев.

Простоявший здесь почти 20 лет павильон был демонтирован, и теперь на его месте строится новый Фото: Стас Соколов

Появление в 2ГИС заведений, которые еще фактически не начали работать, не редкость. Корреспондент НГС сталкивался с этим уже неоднократно. В самом справочнике признают, что данные о месте и времени работы могут предоставлять им сами предприятия. Однако, отмечают, что в случае, если эту информацию потом не подтвердят «полевые» сотрудники компании, которые регулярно проверяют реальное наличие объектов справочника на городских улицах, то заведение будет исключено из справочника, пока оно в реальности не начнет работать. Однако заведение в здании, которое ещё даже не построено, появляется в 2ГИС впервые.



Пользователи недовольны тем, что заведение не достроено Фото: 2ГИС

Не все замечают, что кафе ещё не открылось Фото: 2ГИС