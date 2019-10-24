Приходят есть шаурму — а от заведения только каркас: в 2ГИСе появились отзывы на недостроенное кафе

В справочнике 2ГИС стали появляться отзывы на заведение, которое ещё не открыли — на улице Ленина сейчас только строят кафе сети «Грильница», но в справочнике оно уже значится как работающее.
В карточке строящегося кафе справочника 2ГИС указано, что оно работает круглосуточно. Также там есть пометка, что открытие будет в конце октября, но пользователи всё равно принимают заведение за работающее и возмущаются, когда понимают, что это не так.
Владельцев «Грильницы» не устроил старый павильон, они его снесли и строят сейчас на его месте новый. В настоящий момент ведется монтаж стального каркаса будущего помещения.
«На мой взгляд, не честно выставлять новый адрес, когда по факту у вас там ещё помещение на этапе строительства. Телефона в карточке нет. Я, доверившись предоставленной информации, потерял время и не обнаружил заведения по указанному адресу», — пишет один из пользователей.
В 2ГИС также можно ставить оценки заведению. Сейчас средний балл этой «Грильницы» — 2,5.
В компании 2ГИС прокомментировали ситуацию.
— Это ошибка, которую исправим. Сейчас выясняем, как она случилась, — сообщил руководитель отдела PR 2ГИС Максим Бугаев.
Появление в 2ГИС заведений, которые еще фактически не начали работать, не редкость. Корреспондент НГС сталкивался с этим уже неоднократно. В самом справочнике признают, что данные о месте и времени работы могут предоставлять им сами предприятия. Однако, отмечают, что в случае, если эту информацию потом не подтвердят «полевые» сотрудники компании, которые регулярно проверяют реальное наличие объектов справочника на городских улицах, то заведение будет исключено из справочника, пока оно в реальности не начнет работать. Однако заведение в здании, которое ещё даже не построено, появляется в 2ГИС впервые.
Распространение недостоверной информации через сервисы отзывов — серьезная проблема для потребителей во всём мире. Самым громким примером такого рода стала история несуществующего ресторана THE SHED AT DULWICH («Сарай в Дулвиче»), который сетевой журналист Уба Батлер смог вывести в число самых лучших ресторанов Лондона по версии сервиса TripAdvisor.
Барнаульская сеть «Грильница» открыла первую точку в Новосибирске в конце июля этого года. Второе заведение должно было появиться в павильоне, пристроенном к гостинице «Центральная» на улице Ленина, в конце июля этого года. Павильон здесь существовал с начала 2000-х годов, последним арендатором было кафе «Чудо Блюдо».