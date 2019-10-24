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Еда

Приходят есть шаурму — а от заведения только каркас: в 2ГИСе появились отзывы на недостроенное кафе

Новосибирцы жалуются, что заведение не работает, и выставляют ему оценки

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Круглосуточное кафе «Грильница» на Ленина пока выглядит так

Круглосуточное кафе «Грильница» на Ленина пока выглядит так

В справочнике 2ГИС стали появляться отзывы на заведение, которое ещё не открыли — на улице Ленина сейчас только строят кафе сети «Грильница», но в справочнике оно уже значится как работающее.

В карточке строящегося кафе справочника 2ГИС указано, что оно работает круглосуточно. Также там есть пометка, что открытие будет в конце октября, но пользователи всё равно принимают заведение за работающее и возмущаются, когда понимают, что это не так.

Владельцев «Грильницы» не устроил старый павильон, они его снесли и строят сейчас на его месте новый. В настоящий момент ведется монтаж стального каркаса будущего помещения.

«На мой взгляд, не честно выставлять новый адрес, когда по факту у вас там ещё помещение на этапе строительства. Телефона в карточке нет. Я, доверившись предоставленной информации, потерял время и не обнаружил заведения по указанному адресу», — пишет один из пользователей.

В 2ГИС также можно ставить оценки заведению. Сейчас средний балл этой «Грильницы» — 2,5.

В компании 2ГИС прокомментировали ситуацию.

— Это ошибка, которую исправим. Сейчас выясняем, как она случилась, — сообщил руководитель отдела PR 2ГИС Максим Бугаев.

Простоявший здесь почти 20 лет павильон был демонтирован, и теперь на его месте строится новый

Простоявший здесь почти 20 лет павильон был демонтирован, и теперь на его месте строится новый

Появление в 2ГИС заведений, которые еще фактически не начали работать, не редкость. Корреспондент НГС сталкивался с этим уже неоднократно. В самом справочнике признают, что данные о месте и времени работы могут предоставлять им сами предприятия. Однако, отмечают, что в случае, если эту информацию потом не подтвердят «полевые» сотрудники компании, которые регулярно проверяют реальное наличие объектов справочника на городских улицах, то заведение будет исключено из справочника, пока оно в реальности не начнет работать. Однако заведение в здании, которое ещё даже не построено, появляется в 2ГИС впервые.

Пользователи недовольны тем, что заведение не достроено

Пользователи недовольны тем, что заведение не достроено

Не все замечают, что кафе ещё не открылось

Не все замечают, что кафе ещё не открылось

Распространение недостоверной информации через сервисы отзывов — серьезная проблема для потребителей во всём мире. Самым громким примером такого рода стала история несуществующего ресторана THE SHED AT DULWICH («Сарай в Дулвиче»), который сетевой журналист Уба Батлер смог вывести в число самых лучших ресторанов Лондона по версии сервиса TripAdvisor.

Барнаульская сеть «Грильница» открыла первую точку в Новосибирске в конце июля этого года. Второе заведение должно было появиться в павильоне, пристроенном к гостинице «Центральная» на улице Ленина, в конце июля этого года. Павильон здесь существовал с начала 2000-х годов, последним арендатором было кафе «Чудо Блюдо».

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