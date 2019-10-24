Вынесен второй приговор по делу об убийстве охранника в новосибирском караоке-баре «Ухо & Медведь»

Сегодня, 24 октября, Железнодорожный районный суд Новосибирска закончил рассматривать второе уголовное дело о гибели охранника караоке-бара «Ухо & Медведь» в марте 2018 года.
Срок в колонии получил 38-летний Максим Зыбарев, который подрался с охранником караоке-бара.
— Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в Железнодорожном районном суде.
В суде уточнили, что Максима Зыбарева признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
Как ранее рассказывали в следственном управлении СКР по Новосибирской области, ночью 21 марта 2018 года обвиняемый отмечал свой день рождения в караоке-баре «Ухо и Медведь».
Конфликт между ним и 42-летним охранником начался из-за того, что брат именинника нарушил правила посещения заведения: отказался сдать верхнюю одежду в гардероб. Охранник настаивал на своей правоте, и тогда обвиняемый «умышленно нанёс ему телесные повреждения», сообщали в СК.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что Максим Зыбарев не меньше четырёх раз ударил охранника по голове кулаками.
После этого, как выяснили следователи, брат именинника Иван Зыбарев выстрелил охраннику в голову. Раненый сотрудник охраны умер в больнице. Обвиняемый в убийстве стрелок скрывался три месяца, но потом сам пришёл к следователю и написал явку с повинной.
В июне 2019 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес Ивану Зыбареву обвинительный приговор: подсудимый получил 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима за убийство.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что травмы, которые ещё до выстрела нанёс охраннику Максим Зыбарев, с его смертью напрямую не связаны.