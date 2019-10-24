Вынесен второй приговор по делу об убийстве охранника в новосибирском караоке-баре «Ухо & Медведь»

Максим Зыбарев получил реальный срок за драку с охранником, которого потом застрелил его брат Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 24 октября, Железнодорожный районный суд Новосибирска закончил рассматривать второе уголовное дело о гибели охранника караоке-бара «Ухо & Медведь» в марте 2018 года.

Срок в колонии получил 38-летний Максим Зыбарев, который подрался с охранником караоке-бара. — Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в Железнодорожном районном суде. В суде уточнили, что Максима Зыбарева признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска



Фото: Александр Ощепков / НГС

Как ранее рассказывали в следственном управлении СКР по Новосибирской области, ночью 21 марта 2018 года обвиняемый отмечал свой день рождения в караоке-баре «Ухо и Медведь».



Отбывать наказание Максиму Зыбареву предстоит в колонии общего режима Фото: Александр Ощепков / НГС

Конфликт между ним и 42-летним охранником начался из-за того, что брат именинника нарушил правила посещения заведения: отказался сдать верхнюю одежду в гардероб. Охранник настаивал на своей правоте, и тогда обвиняемый «умышленно нанёс ему телесные повреждения», сообщали в СК. В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что Максим Зыбарев не меньше четырёх раз ударил охранника по голове кулаками.

В законную силу приговор ещё не вступил Фото: Александр Ощепков / НГС