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Криминал

Вынесен второй приговор по делу об убийстве охранника в новосибирском караоке-баре «Ухо & Медведь»

Посетитель бара получил срок за драку с охранником, которого потом застрелил его брат

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Максим Зыбарев получил реальный срок за драку с охранником, которого потом застрелил его брат

Максим Зыбарев получил реальный срок за драку с охранником, которого потом застрелил его брат

Сегодня, 24 октября, Железнодорожный районный суд Новосибирска закончил рассматривать второе уголовное дело о гибели охранника караоке-бара «Ухо & Медведь» в марте 2018 года.

Срок в колонии получил 38-летний Максим Зыбарев, который подрался с охранником караоке-бара.

— Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в Железнодорожном районном суде.

В суде уточнили, что Максима Зыбарева признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска<br><br>

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска

Как ранее рассказывали в следственном управлении СКР по Новосибирской области, ночью 21 марта 2018 года обвиняемый отмечал свой день рождения в караоке-баре «Ухо и Медведь». 

Отбывать наказание Максиму Зыбареву предстоит в колонии общего режима

Отбывать наказание Максиму Зыбареву предстоит в колонии общего режима

Конфликт между ним и 42-летним охранником начался из-за того, что брат именинника нарушил правила посещения заведения: отказался сдать верхнюю одежду в гардероб. Охранник настаивал на своей правоте, и тогда обвиняемый «умышленно нанёс ему телесные повреждения», сообщали в СК.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что Максим Зыбарев не меньше четырёх раз ударил охранника по голове кулаками. 

В законную силу приговор ещё не вступил

В законную силу приговор ещё не вступил

После этого, как выяснили следователи, брат именинника Иван Зыбарев выстрелил охраннику в голову. Раненый сотрудник охраны умер в больнице. Обвиняемый в убийстве стрелок скрывался три месяца, но потом сам пришёл к следователю и написал явку с повинной. 

В июне 2019 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес Ивану Зыбареву обвинительный приговор: подсудимый получил 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима за убийство.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что травмы, которые ещё до выстрела нанёс охраннику Максим Зыбарев, с его смертью напрямую не связаны. 

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    КОММЕНТАРИИ (53)

    24 окт 2019 в 15:23

    От таких приятных лиц как на фото давно пора чистить город, да и всю страну.

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 15:21

    Мало дали.. возомнили из себя вершителей судеб.. пусть подумают посидят

    cerb
    24 окт 2019 в 15:20

    охранник попер буром на синюю братву за интерес чужого дяди - результат закономерен..
    другим наука..