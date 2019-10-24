На Ватутина прохожая попала сразу под две машины и погибла

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска погибла переходившая дорогу женщина: сначала её сбила одна машина, а после другая.

По информации городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6:40 возле дома № 12 на Ватутина — в районе остановки «Стадион «Сибсельмаш»».

— Водитель 1974 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail двигается по улице Ватутина со стороны Пермитина в сторону улицы Выставочной. В пути следования происходит наезд на пешехода — женщину, возраст которой сейчас уточняем. После чего пешеход падает на полосу встречного движения, где движется Nissan Presage (водитель 1972 года рождения), — описал ДТП инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.