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Происшествия

На Ватутина прохожая попала сразу под две машины и погибла

Сначала женщину сбил Nissan X-Trail, а потом она отлетела под встречный Nissan Presage

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Возраст погибшей женщины автоинспекторы ещё уточняют&nbsp;

Возраст погибшей женщины автоинспекторы ещё уточняют 

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска погибла переходившая дорогу женщина: сначала её сбила одна машина, а после другая.

По информации городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6:40 возле дома № 12 на Ватутина — в районе остановки «Стадион «Сибсельмаш»».

— Водитель 1974 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail двигается по улице Ватутина со стороны Пермитина в сторону улицы Выставочной. В пути следования происходит наезд на пешехода — женщину, возраст которой сейчас уточняем. После чего пешеход падает на полосу встречного движения, где движется Nissan Presage (водитель 1972 года рождения), — описал ДТП инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

По его данным, женщина получила смертельные травмы. Сейчас на месте работают экипажи ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе то, где именно жертва ДТП переходила дорогу — по пешеходному переходу или нет.

Сначала пешеход попала под колёса Nissan X-Trail, а потом — под Nissan Presage

Сначала пешеход попала под колёса Nissan X-Trail, а потом — под Nissan Presage

— Хотелось бы обратиться к пешеходам: в тёмное время суток нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге. Также необходимо переходить проезжую часть обязательно в зоне пешеходных переходов и убедиться в том, что вас пропускают водители, — добавил Владислав Савченков.

Вы стали очевидцем этого происшествия? Вам известны подробности? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Накануне утром на улице Аксёнова случилось ДТП с участием 8-летней школьницы: девочку увезли в реанимацию с переломом ноги и тяжёлой травмой головы.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    24 окт 2019 в 09:01

    Пешеходы! ну купите вы эти светоотражающие жилетки. надевать лень - прицепите к сумке. Хоть какое-то пятно. Не видно вас в осенней темноте

    Кося
    24 окт 2019 в 09:12

    Пора запрещать часный транспорт. Не умеют наши люди управлять автомобилем, не доросли ещё.

    Михаил
    24 окт 2019 в 09:10

    очередная камикадзе. при том что до регулируемого ПП метров 20-30.
    насоздавала проблем, и водителям ремонт никто уже не возместит