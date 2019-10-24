На Ватутина прохожая попала сразу под две машины и погибла

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска погибла переходившая дорогу женщина: сначала её сбила одна машина, а после другая.
По информации городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6:40 возле дома
— Водитель 1974 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail двигается по улице Ватутина со стороны Пермитина в сторону улицы Выставочной. В пути следования происходит наезд на пешехода — женщину, возраст которой сейчас уточняем. После чего пешеход падает на полосу встречного движения, где движется Nissan Presage (водитель 1972 года рождения), — описал ДТП инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.
По его данным, женщина получила смертельные травмы. Сейчас на месте работают экипажи ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе то, где именно жертва ДТП переходила дорогу — по пешеходному переходу или нет.
— Хотелось бы обратиться к пешеходам: в тёмное время суток нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге. Также необходимо переходить проезжую часть обязательно в зоне пешеходных переходов и убедиться в том, что вас пропускают водители, — добавил Владислав Савченков.
Вы стали очевидцем этого происшествия? Вам известны подробности? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру
Накануне утром на улице Аксёнова случилось ДТП с участием 8-летней школьницы: девочку увезли в реанимацию с переломом ноги и тяжёлой травмой головы.