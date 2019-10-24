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Образование

НГУ поднялся в рейтинге лучших университетов мира

Новосибирский вуз обогнал более тысячи конкурентов из разных стран

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Всего в рейтинг попали 1500 университетов со всего мира

Всего в рейтинг попали 1500 университетов со всего мира

Новосибирский государственный университет вошёл в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities.

Аналитики оценили 1500 вузов из разных стран мира и поместили Новосибирский государственный университет на 424-е место в общем рейтинге. По сравнению с прошлым годом новосибирский вуз улучшил свои позиции, поднявшись на 9 строчек. Всего в новый рейтинг вошли 17 российских университетов. НГУ уступил только трём из них — Московскому государственному университету им. Ломоносова (266-е место), НИЯУ МИФИ (388-е место) и Московскому физико-техническому институту, который занял 402-е место.

Как сообщают составители рейтинга, при оценке вузов они учли 13 критериев, в том числе исследовательскую репутацию университетов, их международные связи, публикации и цитируемость. В итоге мировой рейтинг возглавил Гарвардский университет, также в тройку лидеров вошли Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

— Отметим, что российские университеты постепенно укрепляют свои позиции в рейтинге. Так, в рейтинговую таблицу 2015 года входили только четыре российских университета, 2016 года — шесть университетов, 2017 года — 15 университетов, 2018 года — 14 университетов, — отмечают в пресс-службе образовательного проекта «5–100».

Помимо общего рейтинга U.S. News Best Global Universities, НГУ вошёл в шесть предметных — по физике, химии, материаловедению, инженерии, математике, а также по молекулярной биологии и генетике. Наиболее значимые результаты новосибирский вуз показал по физике (55-е место) и математике (164-е место).

Ранее рейтинг российских вузов опубликовало издание Forbes. Новосибирский государственный университет в нём не только не вошел в первую десятку, но даже не занял первое место из учебных заведений города — лучшей оказалась Новосибирская государственная консерватория имени Глинки.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    24 окт 2019 в 08:16

    Рейтинг "университета всех университетов" будет смысл обсуждать, если количество иностранных студентов из относительно развитых стран достигнет хотя бы 20..25 процентов. Пока что 400-е и 500-е места в "рейтингах" показывают лишь уровень местечковости учебного заведения.

    Анечка
    24 окт 2019 в 08:09

    Понимаю в десятку ну в двадцатку, на худой конец А тут чем гордится?

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 08:05

    Хорошо, что в городе есть хотя бы один настоящий Университет