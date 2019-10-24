НГУ поднялся в рейтинге лучших университетов мира

Всего в рейтинг попали 1500 университетов со всего мира

Аналитики оценили 1500 вузов из разных стран мира и поместили Новосибирский государственный университет на 424-е место в общем рейтинге. По сравнению с прошлым годом новосибирский вуз улучшил свои позиции , поднявшись на 9 строчек. Всего в новый рейтинг вошли 17 российских университетов. НГУ уступил только трём из них — Московскому государственному университету им. Ломоносова (266-е место), НИЯУ МИФИ (388-е место) и Московскому физико-техническому институту, который занял 402-е место.

Как сообщают составители рейтинга, при оценке вузов они учли 13 критериев, в том числе исследовательскую репутацию университетов, их международные связи, публикации и цитируемость. В итоге мировой рейтинг возглавил Гарвардский университет, также в тройку лидеров вошли Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

— Отметим, что российские университеты постепенно укрепляют свои позиции в рейтинге. Так, в рейтинговую таблицу 2015 года входили только четыре российских университета, 2016 года — шесть университетов, 2017 года — 15 университетов, 2018 года — 14 университетов, — отмечают в пресс-службе образовательного проекта «5–100».

Помимо общего рейтинга U.S. News Best Global Universities, НГУ вошёл в шесть предметных — по физике, химии, материаловедению, инженерии, математике, а также по молекулярной биологии и генетике. Наиболее значимые результаты новосибирский вуз показал по физике (55-е место) и математике (164-е место).

Ранее рейтинг российских вузов опубликовало издание Forbes. Новосибирский государственный университет в нём не только не вошел в первую десятку, но даже не занял первое место из учебных заведений города — лучшей оказалась Новосибирская государственная консерватория имени Глинки.

