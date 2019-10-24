Маленькие обезьянки в зоопарке показали своих детёнышей

Жительница Новосибирска Нина Курбаткина сняла на видео детёнышей беличьих саймири, которые недавно родились в зоопарке имени
Новорожденные обезьянки попали в кадр в среду,
Беличьи саймири содержатся в Новосибирском зоопарке с
Как указано на сайте зоопарка, у таких обезьянок обычно рождается один детёныш, а беременность длится около пяти месяцев. При этом самка с детёнышем на спине может преодолевать в прыжке расстояние около пяти метров.
В июле на видео попали детёныши других небольших обезьян — эдиповых тамаринов.