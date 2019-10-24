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Милота

Маленькие обезьянки в зоопарке показали своих детёнышей

Малыши попали на видео к частой гостье зоопарка

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Беличьи саймири содержатся в зоопарке с 1991 года

Беличьи саймири содержатся в зоопарке с 1991 года

Жительница Новосибирска Нина Курбаткина сняла на видео детёнышей беличьих саймири, которые недавно родились в зоопарке имени Р.А. Шило.

Новорожденные обезьянки попали в кадр в среду, 23 октября. На минутном ролике можно увидеть двух детёнышей. Они сидят на спинах взрослых особей и прыгают по вольеру вместе с ними.

Беличьи саймири содержатся в Новосибирском зоопарке с 1991 года, а размножаться начали в 1994 году

Как указано на сайте зоопарка, у таких обезьянок обычно рождается один детёныш, а беременность длится около пяти месяцев. При этом самка с детёнышем на спине может преодолевать в прыжке расстояние около пяти метров. 

В июле на видео попали детёныши других небольших обезьян — эдиповых тамаринов.

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