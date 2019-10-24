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Баскетбол: новосибирская команда проиграла первый выездной матч сезона

Счёт игры 72:63

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Игра проходила в московском ДС&nbsp;«Динамо»

Игра проходила в московском ДС «Динамо»

Сегодня, 23 октября, баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл московскому «МБА» в гостевом матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.

Игра проходила в Москве, в Дворце спорта «Динамо» и завершилась со счётом 72:63 в пользу московских баскетболистов 79:83 (20:17, 15:18, 22:16, 15:12).

Больше всего очков новосибирской команде принёс центровой Григорий Шуховцов — 14. В копилке у нападающего Ильи Шарипова 11 очков, у защитника Даниила Аксёнова — 10 очков.

Летом БК «Новосибирск» подписал контракт с двумя новыми игроками — центровым Егором Гонтаревым и защитником Егором Пановым.

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