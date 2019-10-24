362 дома в Железнодорожном районе остались без горячей воды и отопления

362 дома в Железнодорожном районе Новосибирска остались без горячей воды и отопления. Согласно данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, тепло и горячую воду отключили в 17 часов 23 октября и не дали до сих пор.
«На Челюскинцев, 52 нет отопления, холодной и горячей воды. Хотя в объявлении было написано лишь о снижении температуры горячей воды и отопления. До диспетчерской УК не дозвониться часами. Хорошо, что маленьких детей нет. Не помыться, не вымыть ничего, в уборную не сходить, и холодно», — написал в редакцию НГС житель дома.
Как сообщили корреспонденту НГС в «Сибирской генерирующей компании», причина отключения — устранение дефекта на участке теплотрассы по улице Салтыкова-Щедрина.
В Единой дежурно-диспетчерской службе сказали, что отопление вернется в течение дня 24 октября:
«В 9 часов работы [по устранению дефекта на теплотрассе] будут завершены, плюс время на заполнение, прогрев трассы, на восстановление параметров. Так как это очень большое отключение», — объяснил диспетчер.
Ранее синоптики прогнозировали минусовую температуру на эту ночь.
Вчера стало известно, что мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 6 миллионов рублей штрафов из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.