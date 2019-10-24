362 дома в Железнодорожном районе остались без горячей воды и отопления

362 дома в Железнодорожном районе Новосибирска остались без горячей воды и отопления. Согласно данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, тепло и горячую воду отключили в 17 часов 23 октября и не дали до сих пор.

«На Челюскинцев, 52 нет отопления, холодной и горячей воды. Хотя в объявлении было написано лишь о снижении температуры горячей воды и отопления. До диспетчерской УК не дозвониться часами. Хорошо, что маленьких детей нет. Не помыться, не вымыть ничего, в уборную не сходить, и холодно», — написал в редакцию НГС житель дома.