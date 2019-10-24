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Отопительный сезон 2019-2020

362 дома в Железнодорожном районе остались без горячей воды и отопления

Причина отключения — прорыв на теплотрассе

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Отопление вернется в дома только завтра

Отопление вернется в дома только завтра

362 дома в Железнодорожном районе Новосибирска остались без горячей воды и отопления. Согласно данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, тепло и горячую воду отключили в 17 часов 23 октября и не дали до сих пор. 

«На Челюскинцев, 52 нет отопления, холодной и горячей воды. Хотя в объявлении было написано лишь о снижении температуры горячей воды и отопления. До диспетчерской УК не дозвониться часами. Хорошо, что маленьких детей нет. Не помыться, не вымыть ничего, в уборную не сходить, и холодно», — написал в редакцию НГС житель дома. 

Как сообщили корреспонденту НГС в «Сибирской генерирующей компании», причина отключения — устранение дефекта на участке теплотрассы по улице Салтыкова-Щедрина. 

Сейчас аварийные отключения в 362 домах

Сейчас аварийные отключения в 362 домах

В Единой дежурно-диспетчерской службе сказали, что отопление вернется в течение дня 24 октября:

«В 9 часов работы [по устранению дефекта на теплотрассе] будут завершены, плюс время на заполнение, прогрев трассы, на восстановление параметров. Так как это очень большое отключение», — объяснил диспетчер. 

Ранее синоптики прогнозировали минусовую температуру на эту ночь. 

Вчера стало известно, что мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 6 миллионов рублей штрафов из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Наледра
    24 окт 2019 в 00:55

    СГК явно не справляется со своими функциями.Администрации города необходимо подумать об изъятии предприятий по производству тепла у владельцев.

    Точняк...
    24 окт 2019 в 00:38

    Мы в чопе держим руку на пульсе,в отношении отопления.

    Фото пользователя
    24 окт 2019 в 00:37

    На богаткова есть горячая вода и отопление. Мои подчиненные ЧОПа контролируют ситуацию.