Вышел в колледж и не вернулся: в Новосибирске ищут подростка, пропавшего 6 дней назад

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 17-летнего Виталия Аникина — он вышел из дома в Заельцовском районе 18 октября в колледж, но так и не пришёл на учёбу. С тех пор его местонахождение неизвестно.
— Он пропал 18 октября, в пятницу. Ориентировка только сегодня появилась — на нас вышли родители и попросили помочь в поисках. В 9 утра он ушёл из дома на улице Сухарной в железнодорожный колледж (Новосибирского техникума железнодорожного транспорта. — Прим. ред.). До колледжа не дошёл, телефон оставил дома, и с тех пор его не видели, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт»
В отряде уточнили, что подросток был одет в чёрную куртку, синий форменный пиджак, синюю рубашку, черные брюки, черную шапку с помпоном и взял с собой рюкзак. Его рост около 170 сантиметров, глаза серо-зелёные, а волосы русые.
Если вы что-либо знаете о местонахождении подростка, позвоните по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112. Либо сообщите информацию в редакцию по WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.
22 октября волонтёры объявили о поисках другого подростка — 16-летняя девочка ушла из дома в Первомайском районе 12 октября после семейной ссоры и пропала.
Не все истории с пропажами подростков заканчиваются благополучно. НГС рассказывал, как живет семья мальчика, который таинственно исчез в 2013 году.