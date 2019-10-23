Вышел в колледж и не вернулся: в Новосибирске ищут подростка, пропавшего 6 дней назад

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 17-летнего Виталия Аникина — он вышел из дома в Заельцовском районе 18 октября в колледж, но так и не пришёл на учёбу. С тех пор его местонахождение неизвестно.



— Он пропал 18 октября, в пятницу. Ориентировка только сегодня появилась — на нас вышли родители и попросили помочь в поисках. В 9 утра он ушёл из дома на улице Сухарной в железнодорожный колледж (Новосибирского техникума железнодорожного транспорта. — Прим. ред.). До колледжа не дошёл, телефон оставил дома, и с тех пор его не видели, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт»