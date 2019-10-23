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Вышел в колледж и не вернулся: в Новосибирске ищут подростка, пропавшего 6 дней назад

К поискам подключились волонтёры

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Подростка разыскивают уже несколько дней — его не видели с пятницы

Подростка разыскивают уже несколько дней — его не видели с пятницы

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 17-летнего Виталия Аникина — он вышел из дома в Заельцовском районе 18 октября в колледж, но так и не пришёл на учёбу. С тех пор его местонахождение неизвестно.

— Он пропал 18 октября, в пятницу. Ориентировка только сегодня появилась — на нас вышли родители и попросили помочь в поисках. В 9 утра он ушёл из дома на улице Сухарной в железнодорожный колледж (Новосибирского техникума железнодорожного транспорта. — Прим. ред.). До колледжа не дошёл, телефон оставил дома, и с тех пор его не видели, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт»

В отряде уточнили, что подросток был одет в чёрную куртку, синий форменный пиджак, синюю рубашку, черные брюки, черную шапку с помпоном и взял с собой рюкзак. Его рост около 170 сантиметров, глаза серо-зелёные, а волосы русые.

Если вы что-либо знаете о местонахождении подростка, позвоните по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112. Либо сообщите информацию в редакцию по WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

22 октября волонтёры объявили о поисках другого подростка — 16-летняя девочка ушла из дома в Первомайском районе 12 октября после семейной ссоры и пропала.

Не все истории с пропажами подростков заканчиваются благополучно. НГС рассказывал, как живет семья мальчика, который таинственно исчез в 2013 году.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    с богаткова
    23 окт 2019 в 21:01

    альфач не обязан никому докладывать куда идет, не обязан отвечать на звонки. Сам такой был, когда был молодым.

    Фото пользователя
    23 окт 2019 в 21:00

    Не маленький уже, через год в армию ему. Ох уж эта гиперопека яжематерей.