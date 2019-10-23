«Кирдык всей цифровизации»: электронные дневники сломались и оставили школьников без оценок

В некоторых школах Новосибирска перестал работать электронный дневник — учителя несколько дней не могут поставить оценки.
Об этом в редакцию НГС сообщила одна из учительниц лицея
— Вся область осталась без электронного дневника (разработкой занималась компания «Барс Груп», — Прим. ред.), на который заставили всех перейти в обязательном порядке. Ни оценки проверить, ни расписание посмотреть, — сообщила она.
В лицее № 130 корреспонденту НГС подтвердили, что уже несколько дней не работает электронный дневник.
— Те, кто его придумали, — наши ответственные им звонили, — разработчики нам сказали, что они в настоящий момент пытаются что-то с ним сделать. И учителя жалуются, и родители нам перезванивают. А мы что скажем? У нас проблема, но над ней работают, — сообщили в приёмной школы.
В компании «Барс Груп» корреспонденту отказались прокомментировать причину неполадок, сообщив, что будут общаться только с клиентом.
В министерстве образования журналисту НГС также не смогли прокомментировать причину неполадки — техническое сопровождение программы осуществляет министерство цифрового развития и связи. В министерстве цифрового развития попросили направить запрос, пообещав, что разберутся в проблеме в ближайшее время.
По данным НГС, не во всех школах города перестал работать электронный дневник. Так, например, в одной из школ Кировского района приложение функционировало исправно — в него можно было войти и не было проблем с оценками.
Из-за электронного дневника были серьёзные проблемы у студента НГТУ Владимира Жоглика — несколько лет его обвиняли в том, что он ещё в школьные годы, в 2016 году, исправлял оценки в электронном журнале для себя и своих одноклассников. Ему грозило до 2 лет лишения свободы, однако после долгих разбирательств дело закрыли по ходатайству прокуратуры.