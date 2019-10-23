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Образование

«Кирдык всей цифровизации»: электронные дневники сломались и оставили школьников без оценок

Сейчас их работу пытаются восстановить, но пока безуспешно

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Учителя и родители, пользующиеся электронным дневником, уже несколько дней не могут поставить оценки

Учителя и родители, пользующиеся электронным дневником, уже несколько дней не могут поставить оценки

В некоторых школах Новосибирска перестал работать электронный дневник — учителя несколько дней не могут поставить оценки. 

Об этом в редакцию НГС сообщила одна из учительниц лицея № 130. По её словам, уже два дня в электронный дневник нельзя поставить оценки. Аналогичную информацию разместила у себя на странице научный сотрудник Института экономики СО РАН Ольга Валиева.

— Вся область осталась без электронного дневника (разработкой занималась компания «Барс Груп», — Прим. ред.), на который заставили всех перейти в обязательном порядке. Ни оценки проверить, ни расписание посмотреть, — сообщила она.

В лицее № 130 корреспонденту НГС подтвердили, что уже несколько дней не работает электронный дневник.

— Те, кто его придумали, — наши ответственные им звонили, — разработчики нам сказали, что они в настоящий момент пытаются что-то с ним сделать. И учителя жалуются, и родители нам перезванивают. А мы что скажем? У нас проблема, но над ней работают, — сообщили в приёмной школы.

В компании «Барс Груп» корреспонденту отказались прокомментировать причину неполадок, сообщив, что будут общаться только с клиентом.

В министерстве образования журналисту НГС также не смогли прокомментировать причину неполадки — техническое сопровождение программы осуществляет министерство цифрового развития и связи. В министерстве цифрового развития попросили направить запрос, пообещав, что разберутся в проблеме в ближайшее время.

По данным НГС, не во всех школах города перестал работать электронный дневник. Так, например, в одной из школ Кировского района приложение функционировало исправно — в него можно было войти и не было проблем с оценками.

Из-за электронного дневника были серьёзные проблемы у студента НГТУ Владимира Жоглика — несколько лет его обвиняли в том, что он ещё в школьные годы, в 2016 году, исправлял оценки в электронном журнале для себя и своих одноклассников. Ему грозило до 2 лет лишения свободы, однако после долгих разбирательств дело закрыли по ходатайству прокуратуры

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    23 окт 2019 в 19:48

    Абсолютно бестолковая и бездарно сделанная система. Зависает целый год, множество недоработок. Похоже, разработчики понятия не имеют, как должен выглядеть электронный журнал удобный для использования. От техподдержки ничего добиться невозможно. Стыдно должно быть тем людям, которые разрешили ЭТО использовать в школах. Верх непрофессионализма.

    лена путина
    23 окт 2019 в 19:39

    хахахахаха. а правда что в школе кроме электронного журнала, имеется еще бумажный? и что учителя беропотно оформляют и один и другой? хахаха. точно, россию путинскую не понять. такие переработки за 3 копейки, поди.

    с богаткова
    23 окт 2019 в 19:35

    Не надо устраивать трагедию из этого, оценки ничего не дают, все равно многие будет говорить потом свободная касса или покажите ваши документы работая охраником.