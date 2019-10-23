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Политика

В Новосибирске после тяжёлой болезни умер депутат и бывший гендиректор завода «Искра»

Анатолий Вандакуров скончался 23 октября

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Анатолий Вандакуров скончался в возрасте 57 лет

Анатолий Вандакуров скончался в возрасте 57 лет

Сегодня, 23 октября, умер депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Вандакуров.

«После продолжительной тяжёлой болезни ушел из жизни член комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Анатолий Николаевич Вандакуров», — сообщили в региональном Заксобрании.

Умершему депутату было 57 лет. Ранее, с 2007 по 2017 год, он возглавлял Новосибирский механический завод «Искра». В Законодательном собрании Новосибирской области Анатолий Вандакуров проработал два созыва. 

«Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича Вандакурова», — добавили в региональном парламенте.

Ранее, в феврале, в возрасте 47 лет умер депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. Его место в городском совете по результатам выборов занял Павел Чернышев.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

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    23 окт 2019 в 18:31

    Сложная работа у депутатов, так рано уходят, то ли дело Токарь будет халявить до 65 у станка, потом отдыхать по заграницам на пенсии.

    ЫЫЫ
    23 окт 2019 в 18:54

    Не дожил до пенсии, как и положено патриоту России!!!

    23 окт 2019 в 18:59

    Они как представят себе, что до 65 работать, так и помирают...