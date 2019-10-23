В Новосибирске после тяжёлой болезни умер депутат и бывший гендиректор завода «Искра»

Сегодня, 23 октября, умер депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Вандакуров.
«После продолжительной тяжёлой болезни ушел из жизни член комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Анатолий Николаевич Вандакуров», — сообщили в региональном Заксобрании.
Умершему депутату было 57 лет. Ранее, с 2007 по 2017 год, он возглавлял Новосибирский механический завод «Искра». В Законодательном собрании Новосибирской области Анатолий Вандакуров проработал два созыва.
«Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича Вандакурова», — добавили в региональном парламенте.
Ранее, в феврале, в возрасте 47 лет умер депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. Его место в городском совете по результатам выборов занял Павел Чернышев.