На Кошурникова начала протекать теплотрасса: улицу разрыли из-за угрозы метро

Коммунальщики обнаружили прорыв теплотрассы на улице Кошурникова, из-за которого вода начала проливаться в тоннель метро.

Как сообщил сегодня советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании Сибирской генерирующей компании Пётр Бажин, дефект у дома на улице Кошурникова, 27 обнаружили после того, как в компанию обратились из Новосибирского метрополитена.

— Здесь происходит устранение дефекта на трубопроводе диаметром 700 миллиметров. Его особенность обусловлена тем, что он проходит над линией метро действующей, и нам метрополитен просигнализировал, что есть попадание воды в туннель метро, поэтому очень срочно приняли решение на устранение этого дефекта, — объяснил Бажин.