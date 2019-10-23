На Кошурникова начала протекать теплотрасса: улицу разрыли из-за угрозы метро

Коммунальщики обнаружили прорыв теплотрассы на улице Кошурникова, из-за которого вода начала проливаться в тоннель метро.
Как сообщил сегодня советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании Сибирской генерирующей компании Пётр Бажин, дефект у дома на улице Кошурникова, 27 обнаружили после того, как в компанию обратились из Новосибирского метрополитена.
— Здесь происходит устранение дефекта на трубопроводе диаметром 700 миллиметров. Его особенность обусловлена тем, что он проходит над линией метро действующей, и нам метрополитен просигнализировал, что есть попадание воды в туннель метро, поэтому очень срочно приняли решение на устранение этого дефекта, — объяснил Бажин.
По его словам, без отопления в Дзержинском и Октябрьском районах осталось 83 жилых дома.
— Очень сложное отключение. Под него попало 113 объектов, из них 83 — многоквартирные дома. Ухудшение режима до Вокзала-Главного, жилмассив Челюскинцев и улица Холодильная — порядка 300 домов, — уточнил советник гендиректора.
Ремонт на этом участке должны закончить к 4 утра 24 октября.
Сегодня стало известно, что мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 6 миллионов рублей штрафов из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.