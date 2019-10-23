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Город

На Кошурникова начала протекать теплотрасса: улицу разрыли из-за угрозы метро

Без отопления остались жильцы более 80 многоквартирных домов

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Из-за дефекта теплотрассы в тоннель метро попала вода

Из-за дефекта теплотрассы в тоннель метро попала вода

Коммунальщики обнаружили прорыв теплотрассы на улице Кошурникова, из-за которого вода начала проливаться в тоннель метро.

Как сообщил сегодня советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании Сибирской генерирующей компании Пётр Бажин, дефект у дома на улице Кошурникова, 27 обнаружили после того, как в компанию обратились из Новосибирского метрополитена. 

— Здесь происходит устранение дефекта на трубопроводе диаметром 700 миллиметров. Его особенность обусловлена тем, что он проходит над линией метро действующей, и нам метрополитен просигнализировал, что есть попадание воды в туннель метро, поэтому очень срочно приняли решение на устранение этого дефекта, — объяснил Бажин.

Ремонт теплотрассы закончат раньше срока — завтра утром

Ремонт теплотрассы закончат раньше срока — завтра утром

По его словам, без отопления в Дзержинском и Октябрьском районах осталось 83 жилых дома.

— Очень сложное отключение. Под него попало 113 объектов, из них 83 — многоквартирные дома. Ухудшение режима до Вокзала-Главного, жилмассив Челюскинцев и улица Холодильная — порядка 300 домов, — уточнил советник гендиректора.

Ремонт на этом участке должны закончить к 4 утра 24 октября.

Сегодня стало известно, что мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 6 миллионов рублей штрафов из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    23 окт 2019 в 17:33

    2 месяца летом эта улица вообще перекрыта была и перекопана в этом же самом месте. Я в комментариях на НГСе ни раз про это писал, можно поднять в архивах даже. Вт как круто СГК ремонтируют! При СИБЭКО такого не было. Просто жесть. Пора СГК ссаными тряпками гнать из этого "убыточного" бизнеса.

    с богаткова
    23 окт 2019 в 17:28

    не беда...еще же нет 30 градусных морозов...и без отопления комфортно...

    Фото пользователя
    23 окт 2019 в 17:27

    Нужна помощь? Могу предоставить разнорабочих из ЧОПа