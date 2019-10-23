Сибирячка сцепилась с косметологом: одна разбила в кровь лицо, другая попала на сохранение

До и после получения травмы. Эти фотографии Валентина Сидорова опубликовала в своем Instagram с разницей в несколько дней Фото: instagram.com / valencia_s111298

Бывшая жительница Новосибирска, певица и блогер Валентина Сидорова попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа — девушка утверждает, что её избила врач в одном из московских косметологических салонов. Журналист НГС поговорил с обеими сторонами конфликта — пострадавшей сибирячкой и косметологом, которая также считает себя жертвой нападения.

Версия пациентки: «Насторожило, что врач вынесла препарат без коробки» 18 октября Валентина Сидорова пришла на процедуру в салон косметологии на улице Ангарской в Дмитровском районе Москвы. Что именно за процедура ей понадобилась, девушка в разговоре с корреспондентом НГС уточнять не стала, упомянула лишь, что это была «коррекция асимметрии», для которой косметолог планировала использовать препарат Princess.



У этого косметолога, по словам Валентины Сидоровой, она оказалась в первый раз, и её насторожило, что специалист вынесла препарат без коробки. Девушка стала интересоваться, почему нет коробки и что вообще за препарат собирается использовать косметолог. В ответ, по словам Валентины, она услышала: «Я врач, вы либо мне доверяете, либо нет».

— Я сказала: «Поймите правильно, я вижу вас вообще в первый раз и мне небезразлично моё здоровье». Извинилась, сказала: «Знаете, я сейчас тогда в "Гугле" посмотрю, на официальном сайте компании, может быть, действительно я ошибаюсь и у них какой-то новый препарат — без коробки». Пока я грузила, она мне сказала: «Встала и пошла вон отсюда». Начала грубить, угрожать, — рассказывает свою версию конфликта сибирячка, переехавшая из Новосибирска в Москву несколько лет назад.

Тогда, по словам девушки, она решила записать хамство врача на телефон.

— Я лежу на кушетке, у меня на коленках телефон, и я включаю его на видеорежим. Я даже в лицо ей [камеру] не направляла, просто хотела записать звук, как она мне грубит, — говорит Валентина.



В этот момент, утверждает пациентка, врач подошла к ней и резко вырвала телефон из рук.

— Я опешила. Тянусь рукой за телефоном, встаю и получаю по голове резкий удар, от которого у меня сразу полетели «вертолёты». Я даже не смогла за себя постоять, потому что удар был сильным, и я растерялась, голова закружилась. И всё, она начала дальше удары наносить: по голове, по лицу, по носу, по глазу, по губе, по затылку, — перечисляет девушка.

Валентина Сидорова говорит, что пробовала защищаться от нападения, но у неё слишком кружилась голова.

— Я пыталась [защищаться], но мне кажется, что у меня была раскоординация, я не знала, за что хватать. Потом забежали администраторы, они меня держали, её оттаскивали от меня. Она при этом продолжала бить ещё сильнее. Пока меня держали, она попробовала ещё раз телефон разбить о пол — у неё не получилось, и она с телефоном пошла в подсобное помещение, я вырвалась от администратора и пошла за ней, — вспоминает Валентина.

По словам девушки, в это время в коридоре сидели другие посетители, и она начала просить их о помощи.

Так как мое лицо и волосы были в крови, администратор сказала: «Не обращайте внимания, это сумасшедшая, из психушки сбежала». Валентина Сидорова

По утверждению Валентины, после этого она пошла за косметологом в подсобное помещение и попросила отдать телефон.

— Она меня выпинывает оттуда ногой. Администратор меня тоже хватает. Они меня ударяют о стену и ещё сверху руку зажимают дверью со всей силы — грубо говоря, продолжают бить, — утверждает бывшая жительница Новосибирска.



По словам девушки, сотрудники косметологического салона отдали ей телефон только после того, как в дело вмешались другие посетительницы. Они набрали продиктованный Валентиной номер и позвонили её маме, та в свою очередь оповестила зятя, а уже муж Валентины дозвонился до посетительницы косметологического салона и по громкой связи заявил, что выезжает в клинику и уже вызвал полицию.

— После этого картинка изменилась: администраторы меня сразу же отпустили и позволили пройти в подсобное помещение, где я в тайнике и обнаружила свой телефон, — говорит Валентина Сидорова.

Позже, по её словам, врач ещё раз подходила к ней с угрозами.

— Пока я ждала мужа, вся в крови, теряя сознание, она угрожала, говорила, что её отец работает в органах и что он меня зароет, посадит. Я ей говорила: отойдите, пожалуйста. Вообще я всё это время к ней на «вы» обращалась, — говорит посетительница салона.



В полиции Валентине стало плохо, ей вызвали скорую. После осмотра врачи увезли её в больницу. Сейчас она уже шестой день лежит в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. — У меня сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, перелом спинки носа, ушибы шейного отдела, гематомы, рассечения, — перечисляет девушка.

Валентина Сидорова уточнила, что позавчера к ней приезжал следователь, он помог оформить заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Москве корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить получение этого заявления и предложили прислать им официальный запрос.

Версия врача: «Задавала вопросы, на которые нет ответов» По словам Валентины, написала заявление в полицию и врач-косметолог. Дозвониться до клиники и побеседовать с её руководством и врачом, участвовавшим в конфликте, корреспонденту НГС не удалось. Не ответили они и на личные сообщения в Instagram.

При этом сегодня, 23 октября, на странице врача, которую сибирячка обвинила в избиении, появилась её версия случившегося.



Как следует из опубликованного сообщения, клиентка пришла в косметологический салон недовольной, «вела себя по-хамски» и задавала вопросы, «на которые нет ответов». В итоге врач отказала ей в процедуре и попросила выйти из кабинета. После этого клиентка начала снимать видео, а когда косметолог хотела закрыть камеру рукой, посетительница «бросилась в бой».

— Мы упали, ударились обо что-то твёрдое, после чего я получила сотрясение, черепно-мозговую травму и травму брюшной стенки живота. И это во время беременности. Я просила оставить меня в покое, но это было бесполезно! Администратор еле отцепил гражданку Сидорову от меня, я убежала в соседний кабинет, чтобы от неё спрятаться, она вышибла наличники, и дверь никак не закрывалась, — говорится в сообщении врача.

По словам косметолога, сейчас она лежит на сохранении, а салон, где она работала, закрылся.

В следующем посте она также заявила, что написавшим об этой истории журналистам придётся давать опровержение. «Пока нет сил этим заниматься, но это произойдёт», — пишет косметолог. Позже она этот пост удалила.

В сториз косметолог также разместила фото с раной на животе и с надписью «каблуками по животу попрыгали» Фото: instagram.com / olecsl

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