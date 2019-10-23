СГК получила от мэрии штраф в 3,6 миллиона за затянутые ремонты на теплотрассах

Мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 3,6 миллиона рублей штрафа из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.

Как объяснили сегодня в СГК во время брифинга, посвященного ситуации на теплосетевых коммуникациях города, объекты вовремя не успели сдать подрядчики — они должны были провести восстановительные работы на разрытых участках дорог.

— Мы можем и влияем на подрядчиков. Ресурсов иногда у подрядчиков не хватает — мы настолько быстро роем. Разрешения на разрытия нам выдаёт специальный комитет в мэрии на определённый срок. Если мы выходим за эти сроки, то можем ненадолго продлить, но потом уже нельзя и идут штрафные санкции, причём не к подрядчику, а к нам, — рассказал советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Пётр Бажин.