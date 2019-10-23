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Образование

СГК получила от мэрии штраф в 3,6 миллиона за затянутые ремонты на теплотрассах

Сроки ремонта затянули подрядчики, не ремонтирующие участки в срок

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Штраф начислили за то, что подрядчик вовремя не закончил ремонт разрытых участков дорог

Штраф начислили за то, что подрядчик вовремя не закончил ремонт разрытых участков дорог

Мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 3,6 миллиона рублей штрафа из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.

Как объяснили сегодня в СГК во время брифинга, посвященного ситуации на теплосетевых коммуникациях города, объекты вовремя не успели сдать подрядчики — они должны были провести восстановительные работы на разрытых участках дорог. 

— Мы можем и влияем на подрядчиков. Ресурсов иногда у подрядчиков не хватает — мы настолько быстро роем. Разрешения на разрытия нам выдаёт специальный комитет в мэрии на определённый срок. Если мы выходим за эти сроки, то можем ненадолго продлить, но потом уже нельзя и идут штрафные санкции, причём не к подрядчику, а к нам, — рассказал советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Пётр Бажин.

Коммунальщики подчеркнули, что за просрочку они также сами штрафуют подрядные организации, допустившие срыв сдачи объекта. Количество просроченных объектов в компании не уточнили. 

СГК пока не оплатила штраф, назначенный мэрией.

Дополнение: в прежнем варианте новости было указано, что мэрия выставила СГК штраф в 6 миллионов рублей. Информацию о задолженности во время брифинга озвучил Пётр Бажин. Однако после публикации в пресс-службе СГК корреспонденту НГС уточнили, что Бажин ошибся, а сумма штрафа меньше — 3 миллиона 615 тысяч рублей. Штраф образовался из-за просрочки по 211 объектам ремонта. 

В конце сентября «Сибирская генерирующая компания» направила исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области на Новосибирский областной суд — это связано с задолженностью за поставку тепловой энергии. Позднее в суде добавили, что просто не успели вовремя получить деньги из федерального бюджета.

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    КОММЕНТАРИИ (110)

    Мио
    23 окт 2019 в 16:27

    Дык это не СГК штраф,а всем горожанам по итогу

    и снова здрасьте
    23 окт 2019 в 16:30

    На днях прошла конференция, о которой не писали на НГС, потому что за это не заплатили видимо. Можно найти на РБК - Энергетики и общественники обсудили проблемы износа сетей и рост тарифа.
    ...и там опять обсуждалось то, что надо брать деньги с пенсионеров и постепенно повышать тарифы, потому что трубы изношены, внимание(!), потому что предыдущий владелец не ремонтировал сети.
    До них все никак не доходит простая истина, у пенсионеров денег уже нет, этот источник полностью исчерпан. Продавайте имущество Абызова и ремонтируйте то, что он должен был отремонтировать раньше.

    Фото пользователя
    23 окт 2019 в 16:29

    Весной натопят на 60 миллионов.