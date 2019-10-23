СГК получила от мэрии штраф в 3,6 миллиона за затянутые ремонты на теплотрассах

Мэрия выписала «Сибирской генерирующей компании» 3,6 миллиона рублей штрафа из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.
Как объяснили сегодня в СГК во время брифинга, посвященного ситуации на теплосетевых коммуникациях города, объекты вовремя не успели сдать подрядчики — они должны были провести восстановительные работы на разрытых участках дорог.
— Мы можем и влияем на подрядчиков. Ресурсов иногда у подрядчиков не хватает — мы настолько быстро роем. Разрешения на разрытия нам выдаёт специальный комитет в мэрии на определённый срок. Если мы выходим за эти сроки, то можем ненадолго продлить, но потом уже нельзя и идут штрафные санкции, причём не к подрядчику, а к нам, — рассказал советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Пётр Бажин.
Коммунальщики подчеркнули, что за просрочку они также сами штрафуют подрядные организации, допустившие срыв сдачи объекта. Количество просроченных объектов в компании не уточнили.
СГК пока не оплатила штраф, назначенный мэрией.
Дополнение: в прежнем варианте новости было указано, что мэрия выставила СГК штраф в 6 миллионов рублей. Информацию о задолженности во время брифинга озвучил Пётр Бажин. Однако после публикации в пресс-службе СГК корреспонденту НГС уточнили, что Бажин ошибся, а сумма штрафа меньше — 3 миллиона 615 тысяч рублей. Штраф образовался из-за просрочки по 211 объектам ремонта.
В конце сентября «Сибирская генерирующая компания» направила исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области на Новосибирский областной суд — это связано с задолженностью за поставку тепловой энергии. Позднее в суде добавили, что просто не успели вовремя получить деньги из федерального бюджета.