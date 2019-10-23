Начали падать вместе с первым снегом: в Новосибирске зафиксировали всплеск травм ног из-за гололёда

Новосибирские травмпункты зафиксировали наплыв пациентов из-за скользких тротуаров.

О том, что из-за гололёда стало больше пациентов, корреспонденту НГС сообщили в травмпунктах Ленинского, Советского, Заельцовского, Центрального и Железнодорожного районов.

— Нагрузка на травмпункт может быть разной: бывает пациент с ушибом приходит, а бывает — с переломом. Мы испытываем на себе нагрузку по качеству, а не по количеству; чаще стали обращаться люди с серьёзными травмами, — отметили в травмпункте Советского района.