Начали падать вместе с первым снегом: в Новосибирске зафиксировали всплеск травм ног из-за гололёда

Новосибирские травмпункты зафиксировали наплыв пациентов из-за скользких тротуаров.
О том, что из-за гололёда стало больше пациентов, корреспонденту НГС сообщили в травмпунктах Ленинского, Советского, Заельцовского, Центрального и Железнодорожного районов.
— Нагрузка на травмпункт может быть разной: бывает пациент с ушибом приходит, а бывает — с переломом. Мы испытываем на себе нагрузку по качеству, а не по количеству; чаще стали обращаться люди с серьёзными травмами, — отметили в травмпункте Советского района.
В травмпункте Заельцовского района добавили, что ситуация с увеличением числа пациентов наблюдается почти неделю.
— Вот как снег лёг — так и стали чаще пациенты обращаться, — пояснили медики.
Также там уточнили, что среди распространённых травм — повреждение лодыжек.
В этом году снег выпал 18 октября. На этой неделе синоптики рассказали, что погода в Новосибирске в ближайшие дни станет мягче: днём температура будет повышаться, а в ночное время останется отрицательной. Такие температурные перепады станут причиной сильного гололёда на дорогах.