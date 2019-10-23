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Осень

Начали падать вместе с первым снегом: в Новосибирске зафиксировали всплеск травм ног из-за гололёда

В больницах рассказали о росте количества обращений из-за гололёда.

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Среди распространённых травм на гололёде — повреждение лодыжек

Среди распространённых травм на гололёде — повреждение лодыжек

Новосибирские травмпункты зафиксировали наплыв пациентов из-за скользких тротуаров.

О том, что из-за гололёда стало больше пациентов, корреспонденту НГС сообщили в травмпунктах Ленинского, Советского, Заельцовского, Центрального и Железнодорожного районов.

— Нагрузка на травмпункт может быть разной: бывает пациент с ушибом приходит, а бывает — с переломом. Мы испытываем на себе нагрузку по качеству, а не по количеству; чаще стали обращаться люди с серьёзными травмами, — отметили в травмпункте Советского района.

В травмпункте Заельцовского района добавили, что ситуация с увеличением числа пациентов наблюдается почти неделю. 

— Вот как снег лёг — так и стали чаще пациенты обращаться, — пояснили медики. 

Также там уточнили, что среди распространённых травм — повреждение лодыжек.

В этом году снег выпал 18 октября. На этой неделе синоптики рассказали, что погода в Новосибирске в ближайшие дни станет мягче: днём температура будет повышаться, а в ночное время останется отрицательной. Такие температурные перепады станут причиной сильного гололёда на дорогах.

Ксения Лысенко

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    КОММЕНТАРИИ (38)

    Точняк...
    23 окт 2019 в 15:44

    Каждый год такое.Когда уже начнут применять гранитную крошку для посыпания дорог и тротуаров,как в загнивающей финляндии?

    вопрос
    23 окт 2019 в 15:47

    В чопе есть услуга-хождение по гололеду в тандеме.
    Это значит что страховкой привязываетесь к сотруднику чопа.

    с богаткова
    23 окт 2019 в 15:43

    вообще пешком не хожу...везде езжу на бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска..... по этому по барабану гололед.