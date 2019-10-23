Пострадавшую в ДТП на улице Аксёнова 8-летнюю школьницу увезли в реанимацию

Авария с участием 8-летней школьницы произошла сегодня, 23 октября, в десятом часу утра на улице Аксёнова в Первомайском районе. С переломом ноги и тяжёлой травмой головы девочку увезли в реанимацию.
По информации инспектора группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислава Савченкова, мать ребёнка и очевидцы говорят, что девочку сбили на пешеходном переходе, хотя сам водитель это отрицает.
— На данный момент ребёнок в реанимации. На месте работает экипаж, выясняют обстоятельства происшествия и где был совершён наезд на ребёнка, — рассказал Владислав Савченков.
В полиции подчеркнули, что для собственной безопасности пешеходам необходимо носить на одежде светоотражающие элементы и не переходить дорогу на тёмных участках.
Схожая авария произошла в конце сентября: Lexus сбил сразу двух пешеходов в Заельцовском районе Новосибирска, одного из пострадавших увезли в больницу в тяжёлом состоянии — врачам пришлось всю ночь бороться за его жизнь.