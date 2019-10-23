23 октября среда
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 63.63
eur 70.92

Темы

СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 63.63
eur 70.92

Все новости

Все новости
Происшествия

Пострадавшую в ДТП на улице Аксёнова 8-летнюю школьницу увезли в реанимацию

Девочку, по словам очевидцев, сбили на пешеходном переходе

Поделиться

869
7 Обсудить
Авария произошла утром

Авария произошла утром

Авария с участием 8-летней школьницы произошла сегодня, 23 октября, в десятом часу утра на улице Аксёнова в Первомайском районе. С переломом ноги и тяжёлой травмой головы девочку увезли в реанимацию.

По информации инспектора группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислава Савченкова, мать ребёнка и очевидцы говорят, что девочку сбили на пешеходном переходе, хотя сам водитель это отрицает.

— На данный момент ребёнок в реанимации. На месте работает экипаж, выясняют обстоятельства происшествия и где был совершён наезд на ребёнка, — рассказал Владислав Савченков.

В полиции подчеркнули, что для собственной безопасности пешеходам необходимо носить на одежде светоотражающие элементы и не переходить дорогу на тёмных участках.

Схожая авария произошла в конце сентября: Lexus сбил сразу двух пешеходов в Заельцовском районе Новосибирска, одного из пострадавших увезли в больницу в тяжёлом состоянии — врачам пришлось всю ночь бороться за его жизнь.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПпострадал ребёнок

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    23 окт 2019 в 14:26

    Мне теперь во всем светящемся ходить, чтоб водитель в шары не долбился??

    Александр адепт УК Солнечный дом
    23 окт 2019 в 14:26

    Куда смотрела мать, чему учила дочь?

    789456
    23 окт 2019 в 14:26

    Причем здесь в статье светоотражающие элементы на одежде? Может еще с фонариком ходить? Светло ведь было 10 утра!