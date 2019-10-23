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Образование

«На всех не хватит»: власти рассказали, каким детским садам и школам выделят деньги на пристройки

Мэрия Новосибирска выделила дополнительные средства

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Сейчас в городе дефицит мест в образовательных учреждениях&nbsp;

Сейчас в городе дефицит мест в образовательных учреждениях 

Мэрия Новосибирска выделит 187 миллионов рублей на строительство пристроек и реконструкцию к школам и детским садам.

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook. 

— Сегодня внесли изменения в бюджет Новосибирска на 2019 год. Доходы города составят чуть более 48 миллиардов рублей, расходы превысят 50 миллиардов. В первую очередь, город направит эти дополнительные средства на новые места в школах и детских садах — 187 миллионов рублей, — написал он.

Как объяснил корреспонденту НГС депутат и председатель комиссии горсовета по социальной политике и образованию Николай Тямин, эти деньги пойдут в первую очередь на реконструкцию и пристройки к тем образовательным учреждениям, которые переполнены и находятся в аварийном состоянии.

— Понятное дело, что этих денег на всех не хватит. Мы действительно сталкиваемся с большой проблемой, если не сказать огромной — у нас дефицит мест в школах и детских садах. Эти 187 миллионов действительно первая ласточка. Деньги пойдут на реконструкцию и пристройки, потому что есть у нас школы, у которых есть территории для строительства. Эти школы и детские сады не имеют спортзалов, столовых, — рассказал Тямин.

По его словам, в первую очередь деньги выдадут на реконструкцию переполненных и аварийных школ, а также на увеличение учебных мест в новых районах.

В Новосибирске регулярно строят новые пристройки к школам. Так, например, в феврале стало известно, что у лицея № 130 в Советском районе Новосибирска появится новый корпус для младшеклассников — в нём будет бассейн и несколько лабораторий. Рассказываем, чем еще он интересен.

1 сентября этого года в микрорайоне Стрижи в Заельцовском районе Новосибирска после реконструкции открыли школу — в ней начали учиться 1500 человек вместо 700.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Жимолость
    23 окт 2019 в 13:59

    Садов уже хватит, наверное. А вот со школами действительно беда, их катастрофически не хватает. А если Локоть и дальше будет раздавать разрешения на строительство направо и налево без инфраструктуры, то проблема будет только усугубляться.

    Чао!
    23 окт 2019 в 13:54

    Бассейны - это излишества, учитывая, что мест нет в дет.садах и школах. Кому нужны эти понты.

    с богаткова
    23 окт 2019 в 13:53

    Как владелец чопа занимаюсь благотворительностью, много трачу денежных средств на образовательные учреждения.