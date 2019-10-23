«На всех не хватит»: власти рассказали, каким детским садам и школам выделят деньги на пристройки

Мэрия Новосибирска выделит 187 миллионов рублей на строительство пристроек и реконструкцию к школам и детским садам.
Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook.
— Сегодня внесли изменения в бюджет Новосибирска на 2019 год. Доходы города составят чуть более 48 миллиардов рублей, расходы превысят 50 миллиардов. В первую очередь, город направит эти дополнительные средства на новые места в школах и детских садах — 187 миллионов рублей, — написал он.
Как объяснил корреспонденту НГС депутат и председатель комиссии горсовета по социальной политике и образованию Николай Тямин, эти деньги пойдут в первую очередь на реконструкцию и пристройки к тем образовательным учреждениям, которые переполнены и находятся в аварийном состоянии.
— Понятное дело, что этих денег на всех не хватит. Мы действительно сталкиваемся с большой проблемой, если не сказать огромной — у нас дефицит мест в школах и детских садах. Эти 187 миллионов действительно первая ласточка. Деньги пойдут на реконструкцию и пристройки, потому что есть у нас школы, у которых есть территории для строительства. Эти школы и детские сады не имеют спортзалов, столовых, — рассказал Тямин.
По его словам, в первую очередь деньги выдадут на реконструкцию переполненных и аварийных школ, а также на увеличение учебных мест в новых районах.
В Новосибирске регулярно строят новые пристройки к школам. Так, например, в феврале стало известно, что у лицея
1 сентября этого года в микрорайоне Стрижи в Заельцовском районе Новосибирска после реконструкции открыли школу — в ней начали учиться 1500 человек вместо 700.