«На всех не хватит»: власти рассказали, каким детским садам и школам выделят деньги на пристройки

Сейчас в городе дефицит мест в образовательных учреждениях

Мэрия Новосибирска выделит 187 миллионов рублей на строительство пристроек и реконструкцию к школам и детским садам.

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook.

— Сегодня внесли изменения в бюджет Новосибирска на 2019 год. Доходы города составят чуть более 48 миллиардов рублей, расходы превысят 50 миллиардов. В первую очередь, город направит эти дополнительные средства на новые места в школах и детских садах — 187 миллионов рублей, — написал он.

Как объяснил корреспонденту НГС депутат и председатель комиссии горсовета по социальной политике и образованию Николай Тямин, эти деньги пойдут в первую очередь на реконструкцию и пристройки к тем образовательным учреждениям, которые переполнены и находятся в аварийном состоянии.