Неустойчивый потолок и кое-что еще: стало известно, почему временно закрыли новую поликлинику в Новосибирске

Поликлиника не работала почти две недели — сейчас открыт лишь приём врачей

— В процедурном и прививочном кабинетах необходимо устранить следующие замечания: поверхности потолков неустойчивы при использовании моющих и дезинфицирующих средств; в качестве резервного горячего водоснабжения не установлены водонагревательные устройства. В прививочном кабинете освещение не соответствует СанПин, — ответили корреспонденту НГС на запрос в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, какие нарушения Роспотребнадзор нашёл в открытой новой поликлинике в Пашино на улице Лейтенанта Амосова, 64.

Вчера, 23 октября, в отделении возобновили приём участковые врачи-педиатры и врачи-терапевты. С 11 по 21 октября они принимали пациентов в Городской больнице № 4 по адресу Новоуральская, 27/1.

Процедурный и прививочный кабинеты сейчас не работают. В минздраве добавили, что их в августе и не открывали, так что опасности для пациентов никакой не было. Сколько потребуется средств на дооснащение кабинетов, в ведомстве не смогли уточнить.