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Здоровье

Неустойчивый потолок и кое-что еще: стало известно, почему временно закрыли новую поликлинику в Новосибирске

Врачи не принимали пациентов почти две недели. Часть кабинетов закрыта до сих пор

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Поликлиника не работала почти две недели — сейчас открыт лишь приём врачей

Поликлиника не работала почти две недели — сейчас открыт лишь приём врачей

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, какие нарушения Роспотребнадзор нашёл в открытой новой поликлинике в Пашино на улице Лейтенанта Амосова, 64.

Отделение было закрыто 11 октября спустя 1,5 месяца после торжественного открытия из-за замечаний регионального Роспотребнадзора.

— В процедурном и прививочном кабинетах необходимо устранить следующие замечания: поверхности потолков неустойчивы при использовании моющих и дезинфицирующих средств; в качестве резервного горячего водоснабжения не установлены водонагревательные устройства. В прививочном кабинете освещение не соответствует СанПин, — ответили корреспонденту НГС на запрос в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Вчера, 23 октября, в отделении возобновили приём участковые врачи-педиатры и врачи-терапевты. С 11 по 21 октября они принимали пациентов в Городской больнице № 4 по адресу Новоуральская, 27/1.

Процедурный и прививочный кабинеты сейчас не работают. В минздраве добавили, что их в августе и не открывали, так что опасности для пациентов никакой не было. Сколько потребуется средств на дооснащение кабинетов, в ведомстве не смогли уточнить.

В середине сентября пациенты поликлиники № 7 на улице Бориса Богаткова в Новосибирске возмутились пропажей почти всех педиатров — руководство объяснило, что никого не увольняло.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Худой
    23 окт 2019 в 14:48

    У Нас есть, НГС устойчивый поток.
    Всяких разных - и газо образных. )
    Счас, начнётся шабаш!

    Фото пользователя
    23 окт 2019 в 14:47

    Ничего не знают, ничего не умеют, только бабло осваивают.